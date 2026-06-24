Fuego amigo en Mexicali: elementos del Ejército disparan por error al director de inteligencia de la Policía de Baja California

La persecución hacia la zona del Golfo de Santa Clara desencadenó un choque armado y un ataque por error a unidades de inteligencia. Crédito: SEDENA

Una intensa movilización policial y militar en el Valle de Mexicali culminó en un grave incidente de descoordinación y “fuego amigo” la mañana de este miércoles 24 de junio de 2026. Lo que inicialmente se reportó como un enfrentamiento con presuntos miembros del crimen organizado, tomó un giro inesperado al confirmarse que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) dispararon por error contra un convoy oficial, hiriendo al Director de Inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Aarón Amézquita.

Persecución y caos en el ejido Estación Coahuila

Los hechos se desencadenaron a las 09:52 horas. A través de las frecuencias de radio de la corporación estatal se emitió una alerta sobre la persecución de un vehículo tipo pick-up RAM, color guinda. Las unidades policiacas daban seguimiento a los sospechosos en las inmediaciones del ejido Estación Coahuila —zona también conocida como Kilómetro 57—, desplazándose a gran velocidad con dirección hacia el Golfo de Santa Clara, tomando la brecha del entronque al Doctor.

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El Valle de Mexicali, conocido por ser el epicentro de las operaciones de la célula delictiva identificada como “Los Rusos”, se convirtió rápidamente en el escenario de un fuerte despliegue de seguridad. Diferentes corporaciones, entre ellas la propia FESC, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional (DEFENSA), se movilizaron a la zona para tratar de interceptar a los delincuentes en fuga. Durante este seguimiento, se suscitó un enfrentamiento que encendió las alarmas de todas las dependencias.

Fuego amigo: Militares atacan a mando de inteligencia

Fue en medio de este complejo escenario operativo donde ocurrió una terrible confusión. De acuerdo con información difundida por el Semanario Zeta, las unidades del grupo de inteligencia de la FESC, encabezadas por el director Aarón Amézquita, montaban en ese momento su propio operativo en la misma área.

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Elementos de diversas corporaciones mantienen un fuerte despliegue de seguridad en el Valle de Mexicali tras los incidentes armados. (CUARTOSCURO)

Según la narrativa preliminar, los agentes del Ejército Mexicano que participaban en la búsqueda de los criminales avistaron el convoy civil. En una evidente falla de comunicación y de protocolos interinstitucionales, los elementos castrenses confundieron a los oficiales de inteligencia estatal con miembros de la delincuencia organizada y abrieron fuego contra los vehículos.

Para mala fortuna de la corporación estatal, los proyectiles disparados por los propios militares impactaron en el convoy oficial. Aarón Amézquita recibió un impacto de bala en uno de sus tobillos. Los reportes de emergencia solicitando apoyo médico para el agente herido por la milicia comenzaron a emitirse alrededor de las 10:00 de la mañana.

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Aunado a los disparos, versiones en el lugar indican que el convoy de inteligencia sufrió una volcadura posterior al ataque armado perpetrado por la DEFENSA. Por este motivo, aún se desconoce con exactitud si la gravedad de las lesiones sufridas por el mando se derivó exclusivamente del impacto de bala o del accidente ocasionado por la agresión militar.

Saldo preliminar y traslado de emergencia a Sonora

Debido a que el director de inteligencia presentaba una considerable pérdida de sangre y las unidades se encontraban muy cerca del límite estatal, las corporaciones tomaron la decisión táctica de trasladarlo de manera urgente al municipio vecino de San Luis Río Colorado, Sonora. En dicho municipio, personal de la Cruz Roja local se encargó de recibirlo para brindarle atención médica prioritaria y estabilizarlo.

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Por otro lado, respecto al evento original —la persecución del vehículo RAM guinda— los informes preliminares señalan que al menos un presunto implicado fue abatido en el lugar de los hechos y el vehículo objetivo fue finalmente recuperado por las autoridades.

A lo largo del día, el operativo coordinado de alta intensidad continuó en diversas zonas y brechas del Valle de Mexicali. Se espera que en las próximas horas la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno estatal emitan una postura oficial que esclarezca las responsabilidades de este incidente y actualice el estado de salud del mando lesionado.

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