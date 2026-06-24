México

Cuestionan nexos de Andrea Chávez y Adán Augusto rumbo a la gubernatura de Chihuahua

María Elena Morera, presidenta de Causa Común advirtió riesgos para las reglas democráticas y reclama explicaciones sobre los recursos y las razones detrás de una estrategia previa a los tiempos oficiales

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Ilustración en acuarela de un hombre con micrófono y una mujer con documento, junto a una urna de votación del INE, con el logo de Morena.
Miembros del partido Morena participan en un evento electoral en México junto a una urna de votación del INE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aspiración de Andrea Chávez para gobernar el estado de Chihuahua ha generado críticas severas en el ámbito político y social. El cuestionamiento principal no gira en torno a su derecho a participar, sino a las formas en las que está construyendo su camino hacia la candidatura. La activista María Elena Morera, presidenta de la organización civil, Causa Común lanzó un contundente mensaje señalando la promoción anticipada de la legisladora y cuestionando su indiscutible cercanía política con exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

A través de sus redes sociales, Morera expresó que, si bien Chávez tiene el derecho legítimo de aspirar a la gubernatura, las señales de su precampaña encienden las alarmas. La presidenta de Causa en Común destacó tres factores críticos:

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  • Promoción personalizada: Meses de exposición y propaganda mediática antes de los tiempos electorales oficiales.
  • Carrera adelantada: Un registro y posicionamiento anticipado en la pugna por gobernar el estado.
  • Cercanía con Adán Augusto: Un vínculo directo con el exsecretario de Gobernación que pone en duda si la campaña obedece a un interés genuino por Chihuahua o a “lealtades de grupo”.

En su publicación, la activista hizo una dura reflexión sobre el respeto a los procesos democráticos y los riesgos de avalar irregularidades preelectorales.

“Quien normaliza los atajos antes de llegar al poder difícilmente se vuelve respetuoso de las reglas cuando lo obtiene”, sentenció Morera.

El señalamiento concluye con una exigencia directa sobre el nivel de debate y transparencia que requiere el electorado del estado fronterizo. Morera enfatizó que los ciudadanos necesitan claridad sobre el financiamiento y los motivos detrás de esta campaña anticipada, rematando su mensaje con la frase: “Chihuahua merece más que propaganda y lealtades de grupo. Merece legalidad y explicaciones”.

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Rivales de Andrea Chávez en Morena: quiénes buscan la candidatura en Chihuahua

Morena registró a Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez Treviño y Luis Carlos Arrieta Lavenant como aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Chihuahua. Este proceso interno forma parte de la ruta hacia la definición de la candidatura para la gubernatura de 2027 y se resolverá mediante encuestas realizadas entre Morena, PT y PVEM.

La contienda principal se concentra en Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez Treviño. Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez con licencia y exsenador, tiene 57 años y experiencia previa en el PAN y Movimiento Ciudadano antes de unirse a Morena en 2016. Chávez Treviño, senadora con licencia y exdiputada federal, nació en 1997, es abogada y milita en Morena desde 2018, donde se ha enfocado en temas de feminismo e igualdad de género.

En un mensaje en redes sociales, la legisladora celebra el acuerdo entre las dirigencias y agradece a Ariadna Montiel, Citlali Hernández, Beto Anaya y Karen Castrejón por concretar la convergencia electoral. (Infoabe-Itzallana)
En un mensaje en redes sociales, la legisladora celebra el acuerdo entre las dirigencias y agradece a Ariadna Montiel, Citlali Hernández, Beto Anaya y Karen Castrejón por concretar la convergencia electoral. (Infoabe-Itzallana)

El tercer aspirante es Luis Carlos Arrieta Lavenant, conocido como “El Capi”, ingeniero agrónomo y capitán piloto aviador, con una carrera política menos conocida a nivel estatal. Fue candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario en 2021 y ha tenido acercamientos con otros partidos.

El proceso de registro inició el 22 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde los aspirantes entregaron cartas compromiso, aceptaron las reglas del proceso y el principio de paridad de género, además de declarar no tener antecedentes penales ni deudas alimentarias. También se comprometieron a respetar el método de encuesta como mecanismo de selección.

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