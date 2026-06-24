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Tunden a Poncho De Nigris por querer comprar al Pato Merlín: “Venderías hasta a tu familia”

La propuesta económica del influencer para llevar al ave viral a Ring Royale 2 generó una ola de críticas y fuertes comentarios en internet

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Un hombre con traje rosa sostiene un cartel de $800.000 ante un pato blanco en pedestal con camiseta de México, entre cámaras, luces y burbujas de redes sociales.
Poncho De Nigris desata una discusión en redes sociales al proponer comprar al Pato Merlín para convertirlo en mascota oficial de Ring Royale 2. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intención de Poncho De Nigris de adquirir al famoso Pato Merlín para convertirlo en la mascota oficial de Ring Royale 2 desató una intensa discusión en redes sociales. Aunque el creador de contenido aseguró que su propuesta era seria, algunos usuarios reaccionaron con molestia ante la idea de ponerle precio a un animal que se volvió un símbolo popular.

El regiomontano había anunciado que buscaba comprar al ave viral del Mundial 2026 y ofreció primero 500 mil pesos, para después aumentar la cifra a 800 mil pesos tras señalar que ya existía contacto con representantes del pato.

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Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando varios internautas cuestionaron la intención de De Nigris y lo acusaron de querer convertir cualquier fenómeno en una oportunidad de negocio.

Poncho De Nigris recibe críticas por su oferta millonaria

Primer plano del rostro de Poncho de Nigris mirando hacia arriba y a la derecha, con el logo dorado de Ring Royale en un círculo negro en la esquina superior derecha
El influencer regiomontano ofrece primero 500 mil pesos y luego sube a 800 mil pesos por el Pato Merlín, el ave viral del Mundial 2026. (Instagram: @ponchodenigris)

La propuesta del influencer generó opiniones divididas. Mientras algunos tomaron la situación con humor, otros lanzaron duros mensajes en contra de la idea de comprar al Pato Merlín para usarlo dentro de un evento de entretenimiento.

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Entre los comentarios que circularon se pudieron leer frases como: “No por qué tú vendas a tus hijos y a tu esposa por likes y vistas para monetizar, todo México es como tu ‘vende almas’”, una crítica dirigida directamente al estilo de contenido de Poncho.

Otros usuarios también escribieron: “Hasta de un Pato te cuelgas” y “Tiene más chiste el pato que tú”, mostrando el rechazo de parte de la audiencia hacia la propuesta.

La polémica aumentó debido a que varios comentarios coincidieron en señalar que el valor del ave no estaría relacionado únicamente con dinero, sino con el vínculo que tiene con la familia que lo cuida.

El debate por el valor sentimental del Pato Merlín

La propiedad de Poncho se ubica en San Eugenio, una exclusiva zona residencial ubicada a 25 minutos de la ciudad de Monterrey, dentro del municipio de Allende.
Usuarios en redes sociales cuestionan que Poncho De Nigris busque convertir el fenómeno del Pato Merlín en una oportunidad de negocio. Foto: YouTube.

Algunos internautas defendieron la idea de que la historia del pato representa algo más que una tendencia viral. “No todo en la vida es dinero; para la gente codiciosa como tú vale más el dinero que el cariño por una mascota”, expresó un usuario.

Otro comentario agregó: “Te apuesto que para esa familia vale más conservar ese pato que venderlo, pero es algo que una persona como tú no lo entendería”, haciendo referencia al vínculo entre el animal y sus dueños.

Las críticas también señalaron que no todos los fenómenos virales deben convertirse en negocios. “Opino que no todo es negocio, existe el valor sentimental hacia cualquier ser vivo”, escribió otro internauta en medio de la discusión.

El fenómeno viral que llevó a Merlín a la fama

Poncho De Nigris afirma que busca integrarlo al evento de peleas entre influencers Ring Royale 2 y reconoce que la popularidad del pato podría cambiar tras el Mundial 2026. (México). EFE/Mario Guzmán
Poncho De Nigris afirma que busca integrarlo al evento de peleas entre influencers Ring Royale 2 y reconoce que la popularidad del pato podría cambiar tras el Mundial 2026. (México). EFE/Mario Guzmán

El Pato Merlín se convirtió en una figura popular luego de que la familia Gómez, comerciantes ambulantes de la Ciudad de México, comenzara a llevarlo con la camiseta de la Selección Mexicana a diferentes celebraciones y eventos públicos.

Su fama creció después de aparecer en momentos relacionados con el Mundial 2026, convirtiéndose en uno de los personajes inesperados del torneo y en una especie de mascota no oficial para muchos aficionados.

Poncho De Nigris explicó que quería integrarlo a Ring Royale 2, la nueva edición del evento de peleas entre influencers que tuvo gran impacto en su primera entrega. Aunque defendió su propuesta, también reconoció que la popularidad del pato podría cambiar cuando termine el Mundial.

Mientras la conversación continúa, el Pato Merlín permanece como uno de los fenómenos más llamativos del torneo, ahora envuelto en una polémica que mezcla fama, negocio y el cariño que miles de personas le han tomado al ave.

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