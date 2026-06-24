Técnico de Escocia habla sobre la posibilidad de enfrentar a México en dieciseisavos de final

Steve Clarke habló sobre la posibilidad de enfrentar a México (REUTERS)

El técnico de la selección de Escocia, Steve Clarke, anticipó la posibilidad de enfrentar a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con la mente puesta en un escenario que le trae recuerdos personales y una carga histórica.

El entrenador, que anotó un gol en el Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo Juvenil de 1983, reconoció que el primer objetivo de su equipo es avanzar en un grupo que comparten con Brasil, Marruecos y Haití, pero no descartó una nueva cita con el Tricolor en una instancia decisiva.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Los hinchas mexicanos celebran después de que Raúl Jiménez anotara el segundo gol. REUTERS/Eloisa Sanchez

Álvaro Fidalgo (d) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Existen 495 combinaciones posibles para definir al rival de México en la siguiente fase. Para que Escocia y el Tricolor se enfrenten, la selección europea debe terminar en el tercer lugar del Grupo C, lo que depende del resultado ante Brasil este miércoles 24 de junio.

El desenlace oficial se sabrá el sábado 27, mientras que el partido de dieciseisavos está programado para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Clarke recuerda su gol ante México en 1983

Steve Clarke recordó el gol que marcó el 8 de junio de 1983 en el Coloso de Santa Úrsula, cuando Escocia derrotó 1-0 a México y eliminó al equipo anfitrión del torneo juvenil.

“Me encantaría jugar en el Estadio Azteca porque ahí jugué en el Mundial sub 19 hace mucho tiempo y logré marcar un gol para que Escocia venciera 1-0 a México. Si sucede, debemos de repetirlo”, expresó Clarke a la prensa.

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Cabe recordar que en aquella edición del Mundial juvenil, la selección escocesa avanzó como líder de grupo tras el triunfo sobre México, pero más adelante cayó en Cuartos de Final contra Polonia. El título de ese torneo fue para Brasil, que venció a Argentina 1-0 en la final celebrada en el mismo estadio, ahora renombrado como Estadio Ciudad de México.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Scotland Training - Inter Miami CF Stadium, Fort Lauderdale, Florida, U.S. - June 23, 2026 Scotland manager Steve Clarke during training REUTERS/Paul Childs

México espera rival para los dieciseisavos

La Selección Mexicana conocerá a su rival el próximo sábado 27 de junio, una vez que se definan las posiciones en los grupos y se concreten los cruces de la siguiente ronda. El partido de dieciseisavos está agendado para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, un recinto donde la historia de Clarke y la expectativa de la afición local se entrelazan en la antesala de un posible duelo de alto voltaje.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 19, 2026 Scotland manager Steve Clarke gives instructions to Ben Gannon-Doak during a hydration break REUTERS/Pilar Olivares

Clarke enfatizó que antes de pensar en México, su equipo debe superar la fase de grupos. “Nos gustaría enfrentar a México, pero primero debemos de calificar. Debemos pasar a la siguiente etapa”, declaró el técnico escocés.

La posibilidad de que Escocia se cruce con México en la siguiente ronda no solo despierta interés por los antecedentes históricos, sino también por la cantidad de variantes que puede arrojar el sorteo y los resultados del grupo. El encuentro clave para los europeos es el duelo contra Brasil este miércoles, ya que de ese resultado dependerá la posición final de Escocia y la viabilidad del enfrentamiento contra el Tri.

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El factor Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México ha sido escenario de momentos determinantes para el futbol internacional y mexicano. Clarke, quien vivió en carne propia una victoria histórica ante México en ese inmueble, reconoció el simbolismo de regresar al mismo lugar más de cuatro décadas después. “Si sucede, debemos de repetirlo”, dijo el entrenador, dejando abierta la posibilidad de reeditar un resultado que marcó su carrera y la historia de las selecciones juveniles de Escocia y México.

El combinado Tricolor enfrenta un cierre de fase de grupos con el pase asegurado a dieciseisavos. El equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá este miércoles 24 de junio ante República Checa en el Estadio Ciudad de México, durante la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026.

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