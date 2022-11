Ricardo Monreal anunció posible candidatura presidencial en coalición con Va por México: “Estoy en ese proceso de decisión”

El presidente de la Jucopo del Senado asistió a una reunión en España. (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Una vez más, el actual presidente del Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció la posibilidad de postularse por la candidatura presidencial en el proceso de coalición Va por México, que está formado por el PAN, PRI y PRD. Sin embargo, no lo confirmó.

Durante su participación en la XVI Reunión Interparlamentaria entre España y México, Ricardo Monreal dio a conocer que se encuentra analizando la propuesta de postularse para ocupar la silla presidencial y rumbo a las elecciones de 2024.

“Estoy en ese proceso de decisión, no es clandestino es abiertamente y tengo buena relación con toda la oposición y con Morena”, dijo Monreal Ávila durante la reunión que se realizó para intensificar su relación con el país europeo.

La reunión interparlamentaria se da para analizar diversos temas relacionados con el COVID-19, el cambio climático y problemática de seguridad que afecta tanto a familias españolas como mexicanas.

Al preguntarle sobre su posible candidatura en coalición con Va por México, Monreal Ávila no negó su postura y reiteró que está en un proceso de definición.

“Platicar no me hace un traidor ni un mexicano que no está con el Presidente. Creo que todos debemos de construir y he sido leal. Estamos en un proceso de transición política en México”.

Información en desarrollo...