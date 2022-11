El presidente de la Jucopo del Senado invitó a la unidad nacional. (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ricardo Monreal, afirmó que la reconciliación es clave para México: “no más rencor, polarización e insultos”.

Fue a través de su cuenta oficial de twitter, que el senador pidió a sus seguidores que respondan cada provocación con propuestas conciliatorias, y de igual manera , dio las gracias a todos los que participaron en la primera Convención Nacional por la Reconciliación celebrada en la Arena Ciudad de México: “Vinieron de todo el país, lo importante es que lo hicieron con sus propios recursos. Muchas gracias a todos los que participaron, llenamos la Arena México y los que participaron vía digital. La reconciliación para México es la clave”, agregó.

Ricardo Monreal, encabezó la llamada Convención Nacional de Reconciliación, donde presentó su proyecto “Reconciliación por México” en Arena México, rumbo a las elecciones de 2024, donde reiteró sus aspiraciones políticas y advirtió que la polarización es veneno.

Además durante su mensaje y ante miles de asistentes, el también coordinador de Morena en el Senado subrayó que este país está partido en dos, y advirtió que lo que está sucediendo en México es delicado y la polarización es veneno.

“Estamos polarizados. Estamos viendo como la descalificación y una lucha sorda para tener razón generan división social. Este país tan culturalmente diverso se está reduciendo a los opuestos. Se inventan enemigos donde antes había amigos y se pronuncian calificaciones en vez de opiniones”, expresó Monreal.

También en su red social, envió un mensaje durante el desfile del 20 de noviembre con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana

Ricardo Monreal no participará en la marcha que encabezará López Obrador debido a que estará fuera del país. (Twitter/@RicardoMonrealA).

“Hoy, en el 112 aniversario del inicio de la #RevoluciónMexicana, agradezco a quienes me acompañaron ayer en la primera Convención Nacional por la Reconciliación. No más rencor, insultos, ofensas. México es mucho más. Respondamos cada provocación con propuestas conciliatorias”, publicó en su cuenta de Twitter.

Respecto a la conmemoración recordó que este hito histórico provocó la muerte de muchas personas que “lucharon por libertad, por democracia, por tener un mejor país. Los recordamos con mucho cariño con mucho respeto”, comentó.

En otros temas, luego de que el Coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional confirmara que él y los legisladores del grupo parlamentario asistirán a la marcha que anunció AMLO, se dio a conocer que Monreal Ávila no asistirá a la movilización ya que habría platicado la semana pasada con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, sobre la XVI Reunión Interparlamentaria que se llevará a cabo en ese país europeo, en resumen, se encontrará fuera del país.

Monreal Ávila descartó que la manifestación a la que convocó el mandatario federal sea un berrinche. (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Sin embargo, hace unos días, en entrevista con medios de comunicación, Monreal Ávila descartó que la manifestación a la que convocó el mandatario federal sea un “berrinche”, pues declaró, él tiene derecho a convocar a este tipo de movilizaciones.

“Al menos los senadores de Morena, creo que en su mayoría, lo acompañaremos modestamente, en un sutil acompañamiento, sin protagonismo de ningún tipo, porque es simplemente expresar nuestra solidaridad y nuestra convicción de lo que hicimos en el (20)18. Lo seguimos respaldando”, declaró Monreal Ávila en aquella ocasión.

El presidente de la Jucopo dejo ver su confianza en que la movilización no “polarizará” más a la sociedad; no obstante, reconoció que su simple anuncio generó simpatías, pero también críticas. Así mismo, dijo que no temía ser increpado en la manifestación, pues cumplirá con su deber político y será solidario con el jefe del Ejecutivo federal.

