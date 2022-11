La razón por la que AMLO no debería salir a marchar, según Ricardo Monreal

Ricardo Monreal aseguró que el presidente López Obrador no necesita marchar el próximo domingo (Foto: captura de pantalla)

El coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no necesita marchar el próximo domingo 27 de noviembre para probar su legitimidad.

El pasado martes 22 de noviembre, en entrevista a medios de comunicación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que el mandatario federal no necesita salir a la calle para mostrar que las personas lo siguen apoyando.

Y es que según explicó el senador morenista, el jefe del Ejecutivo federal cuenta con el respaldo de más del 60% de la ciudadanía, por lo que afirmó que, de realizarse la manifestación, se convertirá en la “más grande de la historia”, pues rebasaría la participación de un millón de personas.

Según explicó Monreal, el jefe del Ejecutivo federal cuenta con el respaldo de más del 60% de la ciudadanía (Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro.com)

“La legitimidad lo acompaña y no tiene por qué demostrarse eso en la calle, porque la gente lo dice y lo afirma. Más del 60 por ciento está con él, lo apoya. Esa muestra del próximo domingo pareciera ser muy fuerte, pero no la necesita el presidente de la República. Eso es lo que creo”

Monreal Ávila destacó que, aunque no se presenten los ciudadanos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, el mandatario mexicano mantendrá su nivel de aceptación y popularidad.

“Aún cuando no vinieran a marchar, lo que yo creo que va a ser la más grande marcha en la historia del México moderno, yo creo que va a rebasar el millón de personas, pero aun cuando no viniera ese millón de personas el Presidente va a mantener su nivel de aceptación y popularidad; no va a ganar más ni menos”, manifestó.

Finalmente, el integrante de Regeneración Nacional llamó a mantener una manifestación pacífica en el que no se involucren sectores ajenos.

Las razones de AMLO para marchar el próximo domingo

López Obrador ha promovido su marcha con motivo del cuarto año de gobierno (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

Cabe recordar que en los últimos días el presidente López Obrador ha promovido su marcha con motivo del cuarto año de gobierno; en la conferencia de prensa del pasado 22 de noviembre, el mandatario federal aclaró que la convocatoria a su movilización no tiene como propósito defender la reforma electoral, y dio una lista de razones por las que saldrá a las calles.

“Aprovecho también para decir que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral, eso ya está planteado, ya está en el Congreso, y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el Poder Legislativo (…) No, la marcha es para celebrar que ya no domina en México la oligarquía”

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, las razones para marchar desde el Ángel de la Independencia al Zócalo el 27 de noviembre a partir de las 9:00 horas son:

AMLO invitó a que asistan a la marcha que encabezará el próximo 27 de noviembre (Foto: Juan Carlos Ramos Mamahua /Presidencia)

1. Celebrar que en México no domina la oligarquía.

2. Que no se permite la corrupción.

3. Celebrar que sí pagan impuestos los potentados.

4. Que México tiene finanzas públicas sanas.

5. Que el 85% de los hogares recibe programas sociales.

6. Que los mexicanos se sienten dichosos de apoyar a los más pobres.

7. Para decir que en México no hay racismo.

8. Que México no acepta el clasismo ni la discriminación.

9. Que está triunfando la estrategia para atender la violencia en el país.

10. Para resaltar que la paz es fruto de la justicia.

11. Para informar que hay 12 millones de adultos mayores que son beneficiarios de una pensión.

12. Para ofrecer que el salario mínimo incrementará.

13. Para informar que 11 millones de estudiantes reciben algún tipo de beca.

14. Para dar detalles de que el gobierno de México se está ahorrando 50,000 millones al no pagar publicidad.

15. Para resaltar que hay felicidad en el pueblo mexicano.

16. Y para subrayar que, a pesar de la pandemia de covid-19, México está avanzando y acrecentando su prestigio frente a otras naciones.

