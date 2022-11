Manelyk González confesó si regresará a “Las Estrellas Bailan en Hoy” tras caída

(Foto: Instagram/@manelyk_oficial y @programahoy)

El miércoles 16 de noviembre, y tras posicionarse durante varias semanas como una de las favoritas en Las Estrellas Bailan en Hoy, Manelyk González no apareció en el concurso de baile debido a una fuerte caída que experimento durante los ensayos previo a su presentación.

Manelyk González fue diagnosticada con esguince cervical y contusión cerebral tras caída en “Las Estrellas Bailan en Hoy” La famosa reveló que una polémica persona le escribió para desearle pronta recuperación VER NOTA

Así, a varios días de que fue hospitalizada de emergencia y le fue diagnosticada una contusión cerebral, esguince cervical y tendonitis, la famosa ex Acapulco Shore apareció en redes sociales para contar a sus fans como se encuentra en su proceso de recuperación.

Sin embargo, algo que sorprendió fue que, ante la pregunta de sus seguidores respecto a si podrían verla pronto nuevamente en el matutino de Televisa, la influencer dio una respuesta que dejó a muchos decepcionados.

Manelyk González reapareció con collarín tras caída en “Las Estrellas Bailan en Hoy” Usuarios en redes sociales enviaron mensajes de pronta recuperación a la influencer VER NOTA

Fue a través de un live que realizó donde Mane explicó las razones por las que no se siente segura de querer regresar al aclamado concurso de baile.

“No sé (si voy a regresar), la neta si ahorita me preguntan me da mucho miedo, no me atrevería a hacer ni una mínima pasada. No, no, no quiero”, se le escucha decir.

La exintegrante de Acapulco Shore mencionó que dará más detalles próximamente (Instagram/manelyk_oficial)

En este sentido y aún con un collarín, la exparticipante de La Casa de los Famosos ahondó que esta situación no se debía a que estuviera mal emocionalmente, sino que era temor que surgió después del accidente.

Quién era Porfirio Sánchez, el secretario de Seguridad Pública que murió tras la caída de un helicóptero en Aguascalientes La aeronave cayó después de participar en un operativo de vigilancia, en las inmediaciones del estado de Zacatecas VER NOTA

“No estoy triste, no estoy desanimada, sé que me voy a recuperar, le estoy echando ganas, me arreglo todos los días, ando de pants, pero no en pijama. Me intento peinar, no me estoy yendo a la mierd*, pero no sé si quiero bailar”, añadió.

De igual manera, Mane reveló que se encuentra en una disyuntiva, pues no quiere fallarle al proyecto de Televisa, pero al mismo tiempo está preocupada por su estado de salud.

“Porque sino (regresara) sería como abandonar o traicionar, pero es mi cuerpo, se supone que a mí me dieron 15 días pero después de eso podría regresar, ¿qué piensan? debo hacerlo, no, mejor me cuide o que me valga verg*. Es que me da tanto miedo lastimarme ahora, yo ya no me aventaría nada riesgoso, nada”, concluyó.

El clip rápidamente se viralizó y usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar al respecto, por los que algunos coincidieron en que tal vez lo mejor era que la artista abandonara Las Estrellas Bailan en Hoy.

“No corazón, déjalo por la paz y recupérate para que puedas realizar todos los proyectos que tienes a futuro bb”. “Primero está tu salud”. “Nooo cuídate primero eres tú, nada vale la pena solo tu salud”. “No te arriesgues otra vez pajarita , tú tranquilidad está primero”, colocaron.

Mientras que otros coincidieron en que continuar bailando sería importante para su crecimiento personal y profesional.

“yo me imagino que tiene q llevar un proceso, pero no lo dejes es como cuando te estás ahogando y ya no quieres volver a meter al agua, pero tú tienes la última palabra primero tu salud pero te tienes q quitar el miedo xq lo hacías muy bien y usted iban a ganar bb”. “Si baila lo que no te destruye te hace más fuerte. Ánimo tú puedes”, escribieron.

SEGUIR LEYENDO