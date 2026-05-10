Chef Poncho Cadena habla sobre el fin de sus planes de boda con Litzy: “El culpable quizás fui yo”

Poncho Cadena y Litzy posponen su boda indefinidamente por compromisos laborales de la cantante (Diseño: Jovani Pérez - Infobae México)

La boda entre el chef Poncho Cadena y la cantante Litzy sigue sin fecha definida, luego de que la pareja decidiera posponer la ceremonia originalmente prevista para el 11 de octubre de 2025.

El motivo principal fue la carga de trabajo de Litzy en nuevos proyectos profesionales. Aunque los rumores sobre una posible ruptura han circulado, ambos afirman que siguen juntos, viven bajo el mismo techo y atraviesan un buen momento en su relación, de acuerdo con declaraciones recientes de Cadena a medios en la presentación de la nueva temporada de MasterChef en TV Azteca.

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El chef explicó que la decisión de aplazar el enlace respondía a compromisos laborales de su pareja. “Sí, pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo”, dijo a diversos reporteros.

La pareja desmiente rumores de ruptura y confirma que siguen juntos y conviviendo en Baja California Sur (@litzyoficial, Instagram)

“El culpable quizás fui yo. Se me quemaron las papas, o como se diga. No me organicé bien. A ella también le salió trabajo. Tomamos la decisión los dos, pero no hay ningún problema”, sentenció el cocinero.

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Añadió que “todo fue así, la vida por algo manda cosas”, sin detallar el tipo de proyectos que absorbieron a la también actriz. A pesar de la pausa, ambos realizaron una publicación conjunta en redes sociales para reafirmar el estado de su relación y disipar versiones de distanciamiento.

La ceremonia y celebración estarían consideradas “entre Baja California Sur, que es donde vivimos”, aunque los detalles permanecen indefinidos. La pareja no ha puesto nueva fecha ni tiene un lugar definido para formalizar el compromiso, de acuerdo con Cadena.

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Esto ocurre después de que en enero de 2025 el chef le entregó a Litzy un anillo de compromiso durante un viaje a Nueva York, momento que la cantante compartió con sus seguidores en Instagram con el mensaje: “Este arroz ya se coció…”.

El chef explicó que la fecha de la boda se pospuso debido a nuevos proyectos profesionales de Litzy (Captura de pantalla)

Poncho Cadena y Litzy mantienen su vida en común a pesar de la boda pausada

Durante el arranque de la nueva edición de MasterChef, la ausencia de Litzy llamó la atención, sobre todo porque la pareja inició su relación dentro del círculo del programa. Cadena aclaró que su ausencia se debía a otros compromisos laborales: “No vino porque tenía que ir a unas cosas de su trabajo. Promociones, como casting”.

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Litzy, en tanto, compartió una imagen en sus historias de Instagram para expresar apoyo a su pareja.

Frente a las especulaciones, Cadena subrayó: “Quiero aclarar primero que estamos perfecto. Vivimos juntos”. Litzy reforzó esta versión con fotografías navideñas en las que aparecían juntos en su hogar.

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El anillo de compromiso fue entregado por Cadena a Litzy en Nueva York durante enero de 2025 (@litzyoficial, Instagram)

El cocinero aseguró que ha consentido a su pareja con varios platillos de su autoría. Invitó incluso a quienes la toparan a preguntarle “todas las fotos de cuántos platillos te ha cocinado”.

En 2024, Litzy participó en MasterChef Celebrity, donde fue finalista y conoció a Cadena, quien era juez. Aunque por reglamento no podían convivir durante la competencia, la relación surgió poco después. Algunas semanas más tarde, la cantante mostró en sus redes sociales una foto en la que confirmaban el inicio del noviazgo.

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La pareja comenzó su relación tras conocerse en MasterChef Celebrity, donde Litzy fue finalista y Cadena juez (IG: @litzyoficial)

Cadena anticipa que pasará más tiempo en la Ciudad de México debido a la apertura de su restaurante Hueso en Oaxaca, además de su trabajo en televisión. Ambos siguen adaptando sus planes de vida común y mantienen su compromiso, aunque los proyectos profesionales y cambios de residencia han postergado la boda.