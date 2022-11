The Smashing Pumpkins es la primer banda confirmada para el nuevo festival The World Is a Vampire 2023 en CDMX

The Smashin Pumpkins es la primer banda confirmada para el nuevo festival The World Is a Vampire 2023, que se realizará en la CDMX. (Twitter @SmashingPumpkin / @TWIAV_MX)

El año y los conciertos se van agotando para este 2022, por lo que ya comenzaron los grandes anuncios para el próximo 2023. Este 22 de noviembre, tras un lleno total en el Corona Capital, se reveló la llegada de un nuevo festival masivo, The World Is a Vampire, que tendrá lugar para el 4 de marzo que se aproxima en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Realmente nadie se esperaba algo así, las redes sociales se volvieron eufóricas y los internautas comenzaron a sacar conclusiones sobre los posibles artistas y bandas que conformarían el cartel de dicho festival. Sin embargo, las pistas en la tipografía del nombre del evento y además de que “The world is a Vampire” es el verso del tema “Bullet With Butterfly Wings” extraído del álbum “Mellon Collie and the Infinite Sadness” de la banda lidereada por Billy Corgan.

Develó que la primer agrupación confirmada se trata ni más ni menos que de The Smashing Pumpkins. Asimismo, la banda estadounidense de rock alternativo confirmó las sospechas al publicar a través de sus redes sociales oficiales el festival.

March 2023 pic.twitter.com/P8FRyd9KUu — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) November 23, 2022

Lo cual dejó al descubierto que se trata de un proyecto creado por The Samshing Pumpkins, lo cual generó todavía más expectativas en los grupos que llegarán a tocar al país. En redes sociales los usuarios especulan con artistas como A Perfect Circle, Cigarettes After Sex, My Chemical Romance, Nine Inch Nails, Fontaines DC, Bauhaus, She wants Revenge, Deftones, entre otras que encajan con el género y linea de TSP.

Hasta el momento no se ha publicado más información ni por la productora que lo trae a México, ni por el enigmático festival. En su única publicación de Instagram se lee lo siguiente “Shhhhh... Nuevo festival, CDMX, 2023. #TheWorldIsAVampire está aquí”.

The Smashing Pumpkins encabeza el nuevo festival The World Is a Vampire en la Ciudad de México. (Twitter:@TWIAV_Mx)

Cabe recordar que el pasado mes de mayo de 2022, The Smashing Pumpkins regresó a México tras 10 años de ausencia y se presentó en el Teatro Metropólitan. Un regreso que alegró a varias generaciones de fanáticos que siguen a la agrupación y la esperaban desde hace años.

En ese momento Billy Corgan mandó un saludo a sus fans mexicanos, “No podemos esperar para tocar una vez más frente a nuestros grandes fans de la Ciudad de México. La banda y yo les prometemos que el concierto de esa noche lo recordarán por siempre”, aseguró el músico y como tal, lo cumplió con creces.

Pues debutó en viva su tema Anno Satana, y siguieron con un repertorio que arrancó lágrimas a los asistentes, Bullet With Butterfly Wings, Today, Ugly, Drown, Quiet, Cyr y Once in a Lifetime por mencionar solo algunas canciones que sonaron aquella noche.

The Smashing Pumpkins regresó a México tras 10 años de ausencia y se presentó en el Teatro Metropólitan en mayo de 2022. (especial)

Otro de los festivales fuertes que se llevarán a cabo en la Ciudad de México, es el famoso Vive Latino 2023. El cual presentó su cartel oficial hace pocos meses, entre los artistas que encabezan la lista se enceuntran, Red Hot Chilli Peppers, Alemán, Allison, 2 minutos, Carla Morrison, Daniela Spalla, Alex Ferreira, Alt-J, Astra, Los Bunkers, Batalla de campeones deluxe, Bándalos Chinos, Buscabulla, Café Tacvba, Caligaris, Cala Vento, Carín León, Circa Waves y Austin TV.

Este último “rompió” las redes sociales cuando Austin TV anunció su regreso como banda con un show muy íntimo y de sorpresa que provocó revuelo entre sus fans.

