La vez que Memo Ochoa fue parte de La familia P. Luche: “¿Por qué no eres un portero normal?”

Fue en 2010 cuando el portero jaliscience fue invitado a la serie producida por Eugenio Derbez (Foto: Instagram)

Por fin comenzó el evento más esperado por los aficionados al futbol, el Mundial Qatar 2022, que este martes 22 de noviembre emocionó a los mexicanos por el encuentro de la Selección, que jugó su primer partido contra Polonia, y donde el portero Memo Ochoa logró brillar en la cancha.

Y es que tras la inesperada derrota de Argentina frente a Arabia Saudita, la expectativa de la afición mexicana era alta, pues la escuadra dirigida por “El Tata” Martino buscaba la oportunidad de posicionarse en el primer lugar del grupo C.

Sin embargo, esto no sucedió y los mexicanos únicamente consiguieron un empate, esto gracias a la atajada de Memo Ochoa, quien logró parar un penalti de Robert Lewandowski, uno de los mejores goleadores del mundo.

El arquero de Mexico Guillermo Ochoa atajando un penal al polaco Robert Lewandowski (Foto: Reuters)

El momento estremeció al país, por lo que el portero tapatío se convirtió casi en un “héroe nacional” e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la destreza del deportista, quien sin lugar a dudas jugó un gran papel en la justa mundialista.

Como era de esperarse, el nombre de “Paco Memo” de inmediato acaparó los marcadores de las redes sociales y los usuarios externaron sus muestras de cariño hacia el portero, demostraciones a las que se sumaron también distintas celebridades, logrando posicionar a Memo Ochoa como el jugador estrella del equipo.

Y es que si bien el hombre de cabellera rizada ha tenido numerosas fallas a lo largo de su trayectoria deportiva, las que lo han hecho ser llamado en algún momento “Coladera Ochoa” cuando ha fallado atajadas, la mañana de este martes 22 en Qatar se lució ante la escuadra de Polonia.

Surgieron diversos memes y hasta un "San Guillermo" en las redes sociales para celebrar el desempeño del deportista (Foto: Captura Twitter)

Es por ello que ha resurgido en las redes sociales un antiguo video donde se le ve a “San Guillermo”, como lo han apodado también, explorar una faceta muy distinta al ámbito deportivo: incursionó en la actuación como parte de un capítulo de la recordada serie cómica de televisión La familia P. Luche.

Fue en 2010 cuando el seleccionado nacional apareció en el show estelarizado y producido por Eugenio Derbez, en el que también participaron otras figuras como Consuelo Duval y Bárbara Torres.

En la trama del sitcom de Televisa, el portero del Club América hizo de novio de la hija mayor de “Federica” y “Ludovico P. Luche”, la famosa “Bibi P.Luche”, encarnada entonces por la actriz Regina Blandón.

Incluso el presidente mexicano aplaudió el desempeño del arquero y dijo que él fue "la diferencia" (Foto: Twitter)

En el capítulo en donde la nunca “niña normal” se enamora del jugador de la Selección Nacional, se le escucha explicarle que su padre le impide que se sigan frecuentando, pues según “Bibi”, “Ludovico” y “Federica” no están conformes de su relación sentimental, tal es así que lo llaman “bueno para nada”.

“Perdóname, pero son mis papás y tengo qué obedecerlos”, dice Bibi. “¿Qué razón te dieron para cortarme?”, expresa Memo Ochoa en el episodio, a lo que su supuesta novia contesta: “Es que dicen que eres un bueno para nada”.

“¿Lo dices por el gol que se me fue contra Corea? Me saltó la trucha”, contestó el jaliscience. “Ellos no te conocen, ellos piensan que eres un vividor, dicen que tengo qué buscar a alguien mejor”, le contestó la hija del matrimonio “P. Luche”.

La situación se torna más cómica cuando Memo Ochoa le pregunta a su novia en la ficción si “hay alguien mejor” para ella, a lo que la actriz Regina Blandón en su papel le enumera a porteros que se desempeñaban en la época: Oswaldo Sánchez, Luis Michel y hasta Óscar ‘Conejo’ Pérez. “¿Ves como no hay nadie mejor que yo?”, comentó “Paco Memo” en la escena en la que aparece en la ya clásica serie cómica de Eugenio Derbez, que sin duda acercó más al admirado deportista con su público.

