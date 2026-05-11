Diego Boneta revela cómo afronta su ruptura con Renata Notni y aclara si la bloqueó de redes sociales: “Toca seguir”

Diego Boneta confirma el final de su relación con Renata Notni tras más de cinco años juntos en el espectáculo mexicano (Foto: Instagram/@diego)

Diego Boneta, quien recientemente confirmó el final de su relación con Renata Notni después de más de cinco años juntos, asegura que atraviesa un proceso de duelo que ha afrontado desde el respeto y el cariño mutuo.

El actor señala que, a pesar de la complejidad de terminar una relación de tantos años, la separación ocurrió en buenos términos, lo que le ha permitido mantenerse tranquilo y enfocado en su proceso personal y profesional.

PUBLICIDAD

La pareja, que inició su relación a finales de 2020 y fue considerada una de las más estables del espectáculo mexicano, confirmó su ruptura en este 2026. Ambos dejaron claro que la decisión se tomó “desde el amor, el respeto y el deseo de seguir creciendo individualmente”.

Boneta destaca la serenidad tras el truene y descarta rupturas tajantes

En un reciente encuentro con la prensa, Boneta reaccionó con humor ante los comentarios sobre su soltería y las muestras de simpatía de los reporteros.

PUBLICIDAD

“Ayyyy... Pero... ¿por qué dices? Gracias”, respondió entre risas cuando le dijeron que la soltería “le sentaba bien”. “Me van a sonrojar... Ya me van a poner nervioso”.

El actor asegura que el proceso de duelo se vive desde el respeto y el cariño mutuo, sin rupturas tajantes ni distanciamientos abruptos (@diego, Instagram)

Más tarde, reconoció que, como cualquier persona, ha enfrentado un proceso emocional tras concluir la relación.

PUBLICIDAD

Al reflexionar sobre lo que implica cerrar un ciclo tan largo, el actor expresó: “Mira, yo creo que como cualquier persona, ¿no? Que pasamos por esto y, pues relaciones y tal, claro que hay altas y hay bajas. Al final de cuentas soy como cualquier otra persona”.

El actor explicó que la ruptura se dio en términos cordiales, lo que permitió que ambos “nos deseamos lo mejor el uno al otro y, pues nada, toca seguir con nuestras vidas”. Boneta sostuvo que se siente tranquilo, ya que el acuerdo fue producto del cariño y la comprensión entre ambas partes.

PUBLICIDAD

Diego Boneta asegura que no recurrieron a bloqueos ni distanciamientos drásticos

Sobre la relación que actualmente mantiene con Notni, Boneta subrayó que han privilegiado el diálogo y la cordialidad, evitando cortar comunicación de forma abrupta. Cuando le preguntaron si había bloqueado a su expareja en redes sociales o servicios de mensajería, respondió entre risas: “No, no, no, yo no juego a esos juegos”.

La separación entre Diego Boneta y Renata Notni se realizó en buenos términos, favoreciendo la tranquilidad y el crecimiento personal de ambos (Fotografía: Luis Angel H Mora, Infobae México)

El actor afirmó que, después de compartir tantos años juntos, ambos buscan preservar una relación constructiva. “Yo creo que precisamente, por lo menos por mi lado, después de estar con alguien tanto tiempo, quieres poder dejar las cosas bien. Y yo creo que ambos estamos en ese mismo plano”, dijo el protagonista de Luis Miguel, la serie.

PUBLICIDAD

Boneta reconoció que reorganizar la vida después de una relación tan estable implica ajustes personales y emocionales, pues suele haber rutinas y proyectos en común que deben replantearse. “Yo creo que si hay algo que pasa en esta vida son cambios. Y uno tiene que tener la mejor disposición, estar con la mejor actitud y llevarlo un día a la vez”, reflexionó.

El trabajo y el círculo cercano, factores clave en la nueva etapa del actor

Actualmente, Boneta afirma que el trabajo ha jugado un papel fundamental para mantenerse ocupado y emocionalmente equilibrado. Además, valora la oportunidad de reencontrarse con amigos, familia y consigo mismo en este periodo de cambios.

PUBLICIDAD

Rumores sobre compromiso y boda acompañaron la relación, pero los actores pusieron fin a las especulaciones con una declaración conjunta en 2026 (Fotos: Instagram / @diego @rennotni)

“Afortunadamente sí estoy como loco con mucha chamba, pero también feliz de poder estar en México, conectar con amigos, con familia y también tener estos momentos para mí, que son importantes”, concluyó.