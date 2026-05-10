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Del ‘hígado gay’ al secuestro de su hijo: estas fueron las polémicas de Vicente Fernández

Años después de su muerte, la controversia por la bioserie sobre su vida renueva el debate en la opinión pública

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Vicente Fernández
Del ‘hígado gay’ al secuestro de su hijo: cuáles fueron los más grandes escándalos de Vicente Fernández (Foto arte: Infobae México)

Años después de la muerte de Vicente Fernández, la controversia alrededor de las bioseries sobre su vida vuelve a colocar bajo escrutinio algunos de los episodios más polémicos que marcaron su trayectoria pública.

Aunque el intérprete de “Volver, volver” es considerado una de las máximas figuras de la música regional mexicana, también protagonizó diversos escándalos relacionados con declaraciones discriminatorias, denuncias por presunto acoso, conflictos familiares y disputas legales.

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El rechazo a un trasplante de hígado por temor a la orientación sexual del donante

En 2019, Vicente Fernández, en entrevista con el programa De Primera Mano, rechazó someterse a un trasplante de hígado porque podría provenir de “un homosexual o un drogadicto”.

“Me estaban por operar y cuando me dijeron que había un hígado disponible, pregunté de quién era. Les dije: ‘No me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro hombre que era homosexual o drogadicto’”, declaró en ese entonces.

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La afirmación generó críticas de organizaciones, figuras públicas y usuarios en redes sociales. El cantante no ofrece disculpas públicas por el comentario.

El rechazo a un trasplante de hígado por temor a la orientación sexual del donante (Foto: Instagram)
El rechazo a un trasplante de hígado por temor a la orientación sexual del donante (Foto: Instagram)

Denuncias por presunto acoso sexual en presentaciones y fotografías

En 2021 circulan en redes sociales videos y fotografías donde Vicente Fernández aparece tocando a mujeres sin su consentimiento durante sesiones fotográficas con admiradoras.

La joven Mara Cid publica en Facebook una imagen donde el cantante le coloca la mano sobre el busto. A la denuncia se suman testimonios de otras mujeres que relatan situaciones similares.

En entrevista con Milenio, el cantante responde: “Si lo hice, fue sin querer”. El caso se convierte en uno de los temas más discutidos sobre su figura en el contexto del movimiento #MeToo en México.

El secuestro de Vicente Fernández Jr. y el pago millonario por su liberación

En 1998, Vicente Fernández Jr., hijo mayor del cantante, es secuestrado en Jalisco. Los plagiarios mantienen a la víctima retenida por más de cuatro meses y cortan dos dedos para presionar el pago del rescate.

Vicente Fernández Jr habló sobre la salud de su padre
En 1998, Vicente Fernández Jr., hijo mayor del cantante, es secuestrado en Jalisco (Foto: Instagram/@vicentefdxjr9)

La familia Fernández paga una suma que no se revela oficialmente, aunque medios como Proceso reportan que asciende a varios millones de pesos. La liberación ocurre en enero de 1999. El caso tiene amplia cobertura mediática y deja secuelas emocionales en la familia.

Disputas familiares y peleas públicas por la herencia

Durante los últimos años de vida de Vicente Fernández, surgen conflictos entre sus hijos, principalmente entre Gerardo Fernández y Vicente Fernández Jr., por temas relacionados con la herencia y la administración de bienes.

Los enfrentamientos llegan a la prensa cuando Vicente Fernández Jr. acusa a su hermano de manipular documentos y de excluirlo de decisiones familiares. En entrevista con TVyNovelas, Gerardo Fernández rechaza las acusaciones.

La polémica por las bioseries tras la muerte de Vicente Fernández

Tras la muerte de Vicente Fernández en diciembre de 2021, inicia una disputa legal y mediática entre la familia y las televisoras Televisa y Netflix por los derechos de la historia del cantante.

El libro tendría que ser retirado (Fotos: Instagram/@televisa/@owoenat)
El libro tendría que ser retirado (Fotos: Instagram/@televisa/@owoenat)

La familia Fernández autoriza la serie El Rey, Vicente Fernández para Netflix, mientras que El último rey: El hijo del pueblo, producida por Televisa, se emite sin autorización familiar.

La familia demanda a Televisa por el uso no autorizado de la imagen y nombre del cantante. El estreno de ambas producciones genera debate sobre la vida privada de Vicente Fernández y el derecho de la familia a controlar su legado.

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