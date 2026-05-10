México

CFE, Chiapas y Senado supervisan avances del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II

Autoridades federales y estatales realizaron una visita técnica para revisar la operación y ampliación de la central energética

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Supervisan avance del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II. Crédito: CFE
Supervisan avance del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II. Crédito: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno de Chiapas y legisladoras federales realizaron una visita técnica a la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, conocida como Chicoasén, con el objetivo de supervisar las operaciones de generación eléctrica y fortalecer la colaboración institucional en torno a proyectos estratégicos del sector energético.

Durante el recorrido participaron la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; así como senadoras integrantes de distintas comisiones del Senado de la República.

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Proyecto Chicoasén II ampliará capacidad de generación limpia

Uno de los principales puntos de la visita fue la supervisión del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II, considerado una de las obras estratégicas para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional.

Gobierno y CFE impulsan infraestructura energética estratégica en Chiapas.
Gobierno y CFE impulsan infraestructura energética estratégica en Chiapas.

De acuerdo con la CFE, esta nueva infraestructura contará con una capacidad de generación de 240 megawatts (MW) mediante tres turbinas tipo bulbo de 80 MW cada una.

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Las autoridades señalaron que será la primera instalación de este tipo en México y que las turbinas figuran entre las de mayor potencia en su categoría a nivel internacional.

La directora de la CFE destacó que el proyecto busca incrementar la generación de energía limpia y contribuir al suministro eléctrico en Chiapas y otras regiones del país.

Hidroeléctricas, clave para la soberanía energética de México

Durante el encuentro, Emilia Esther Calleja señaló que las centrales hidroeléctricas forman parte de la estrategia nacional para garantizar un suministro eléctrico confiable, continuo y sustentable.

Las hidroeléctricas son clave para la energía limpia en México.
Las hidroeléctricas son clave para la energía limpia en México.

También mencionó que el fortalecimiento de las energías renovables responde a la política energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

Las autoridades resaltaron que este tipo de proyectos contribuyen a la soberanía energética del país y permiten mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Gobierno de Chiapas destaca impacto económico y social

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que la administración estatal mantiene coordinación con la CFE y con dependencias federales para desarrollar obras de infraestructura en la entidad.

El Gobierno de Chiapas impulsa proyectos estratégicos de infraestructura.
El Gobierno de Chiapas impulsa proyectos estratégicos de infraestructura.

El mandatario señaló que el proyecto Chicoasén II podría favorecer la generación de empleos y la reactivación económica en la región, además de fortalecer el suministro eléctrico.

Asimismo, indicó que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno busca traducirse en programas y acciones orientadas al bienestar social en Chiapas.

Senado reconoce papel estratégico de la CFE en el país

En la visita participaron también la presidenta de la Comisión de Energía del Senado, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez; la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, Edith López Hernández; y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Las legisladoras reconocieron el papel de la CFE y del personal técnico encargado de operar la infraestructura eléctrica nacional, además de pronunciarse a favor de mantener la coordinación institucional para impulsar el desarrollo energético en Chiapas.

Chiapas avanza en proyectos energéticos y de desarrollo sostenible.
Chiapas avanza en proyectos energéticos y de desarrollo sostenible.

Datos relevantes sobre la Central Hidroeléctrica Chicoasén

  • Está ubicada sobre el río Grijalva, en Chiapas.
  • Cuenta con una capacidad instalada de 2 mil 400 MW.
  • Opera mediante ocho unidades generadoras de 300 MW cada una.
  • Su presa alcanza una altura de 265 metros.
  • La energía generada se eleva de 17 kV a 400 kV para integrarse a la red nacional.
  • Es considerada la central hidroeléctrica más importante del Sistema Eléctrico Nacional.

Las autoridades señalaron que este tipo de visitas técnicas permiten fortalecer el diálogo entre la CFE, el Poder Legislativo y los gobiernos estatales para dar seguimiento a proyectos estratégicos relacionados con el desarrollo energético de México.

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