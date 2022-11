Manelyk fue hospitalizada tras una caída en Las Estrellas Bailan en Hoy

(Foto: Instagram/@manelyk_oficial y @programahoy)

Manelyk González se hizo popular en el reality Acapulco Shore, pero lleva un tiempo experimentando con otro tipo de programas como Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, la influencer sufrió una aparatosa caída en la edición de este miércoles 16 de diciembre.

El accidente ocurrió antes de la presentación, por lo que Mane tuvo que ser hospitalizada de emergencia, al momento se desconoce cuál es su estado de salud, pues lo último que se pudo ver en su cuenta de Instagram fue una historia temporal de ella caminando mientras llegaba a las instalaciones de Televisa para el ensayo.

Horas después del accidente dentro del programa Hoy, Galilea Montijo mostró su preocupación por el incidente y habló al aire con Josh, la pareja de baile de Manelyk, el concursante detalló que ya tenían muy bien montada y aprendida la complicada maniobra, pero que fue un pequeño error el que causó la caída.

En el video, se vio que Josh estaba cargando a Manelyk, pero justo en el momento en que ella debía pasar los pies por detrás de su cabeza, una falta de coordinación provocó que ya no pudiera extender su brazo para atraparla y cayó hacia el escenario.

“Fue una caída fuerte, yo me espanté muchísimo porque estaba completamente en mis hombros y hubo un desquilibrio o algo sucedió, sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ella va directo en clavado (hacia el piso); sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ya no hubo control”, dijo la pareja de baile de Manelyk, quien no pudo hacer nada por detener la caída, pues todo ocurrió a su espalda.

Esta fue la última historia de Mane hasta antes del accidente (Foto: Instagram/@manelyk_oficial)

La grabación captó el momento preciso en el que la cabeza de Mane golpeó con el piso, esto causó que su cuello se comprimiera y así, todo su peso cayó sobre su hombro. La presentadora Galilea Montijo informó que la ex acashore había sido trasladada de emergencia a un hospital, pero su compañero de baile detalló que tenía una fuerte contusión en la cabeza que ya empezaba a notarse.

“Lo que más me preocupa es que cuando se levantó y todos le estaban diciendo ‘No te levantes, no te muevas’ yo vi que tenía un chichón”, mencionó. En el mismo programa presentaron las imágenes de Manelyk en una camilla con la cabeza inmóvil. Galilea Montijo incluso aseguró que estuvo consciente en todo momento, pero la revisión era para descartar.

De igual forma, la pareja de baile reiteró que el paso de la coreografía ya estaba dominado. “Que se recupere pronto”, “Es que esa cargada era de rapido y siento que aveces Mane también no tiene cuidado con eso un decir muy tosca por que con Potro también lo he visto, así que no echen culpa de nada”, “te mandamos las mejores vibras para que te recuperes” y “Mane se va a levantar, ni en Acashore se caía” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.

Anteriormente, era Luis Caballero Potro quien bailaba junto a Mane en este concurso. Cabe señalar que la presencia de esta ex acashore en el concurso desató una polémica con Toñita.

“Tienes muchísimos seguidores y por eso podrías ganar”, mencionó Toñita. A lo que Mane respondió “¿Sabes qué? Córtalas, Toñita, después de que hice un TikTok contigo, qué decepción, hay niveles”.

Por su parte, Tony Garza destacó que si Mane no se hubiera ido del reality, probablemente hubiera ganado la temporada anterior, además, defendió a su pareja de baile, pues ante sus ojos no había dicho una mentira.

