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Exatlón México: quién sale eliminado hoy 10 de mayo

El o la deportista que abandone este domingo la competencia se perderá de la semana final y la oportunidad de ganar la temporada

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(FB/ExatlonMx)
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El último domingo de Exatlón México marca el cierre de la etapa regular antes de las semifinales.

La tensión entre los equipos azul y rojo alcanza su punto más alto, pues solo los mejores atletas continuarán en la recta final por el trofeo y el premio de un millón de pesos.

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Eliminación del 10 de mayo: Spoilers y filtraciones

De acuerdo con filtraciones que circulan en redes y portales especializados, Jazmín Hernández sería la atleta que abandona la competencia este 10 de mayo, último domingo de eliminación en la temporada.

Diversos sitios dedicados a los spoilers del programa han reportado que Hernández dejará el reality en la última eliminación previa a las semifinales, aunque los detalles exactos de su salida todavía no han sido confirmados por la transmisión oficial.

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Se rumora que una mujer sale eliminada este domingo (FB/ExatlonMx)

Las versiones coinciden en que el duelo por la supervivencia, que se vive este domingo, podría quedar eclipsado por la filtración anticipada del resultado.

Se especula que la eliminación de Hernández podría estar relacionada con un enfrentamiento directo con alguna de sus compañeras del equipo rojo, como Katia o Paulette.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación visual o testimonial por parte del programa, por lo que la información se mantiene bajo el estatus de rumor.

Para quienes preguntan “¿quién fue eliminada el 10 de mayo en Exatlón México?”, los spoilers publicados apuntan a Jazmín Hernández como la eliminada de la jornada.

Su salida la dejaría fuera de la pelea por el título, despejando el camino a los cuatro nombres que más suenan como finalistas: Mono Ozuna, Alexis Vargas, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro. El desenlace oficial se sabrá al final del episodio de hoy.

Balance: Así llegan los equipos azul y rojo

La lista de eliminados previo a este último domingo muestra una competencia marcada por lesiones y salidas inesperadas.

El equipo azul perdió a figuras como Alex Sotelo, Karen Núñez, Andrea Álvarez, Antonio Flores, Paola Peña, Michel Tanori, José Ochoa y Natalie Brito, entre otros. Lesiones y duelos directos debilitaron su plantilla, aunque lograron mantener a varios representantes para la fase final.

En el equipo rojo, las bajas han sido igualmente sensibles: Aristeo Cázares salió por lesión, Luisa Vilés, Mau Guau, Edna Carrillo, Ever Gallegos, Tail Suárez, Josué Menéndez, Jair Cervantes, Melisa Ramos, Adrián Medrano, Samantha Rodríguez, Emilio Rodríguez, Carol Rojas, Benjamín Saracho y Jazmín Hernández conforman la lista de quienes dejaron la competencia.

Ambos conjuntos enfrentan la última Batalla por la Supervivencia con plantillas disminuidas y la presión de asegurar un lugar en la gran final.

Los rumores sobre los próximos eliminados sugieren que Katia podría ser la siguiente en salir, y Paulette Gallardo podría cerrar la lista de bajas antes del desenlace definitivo.

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