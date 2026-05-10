Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Ignacia Jasso, pionera del narcotráfico en México durante la primera mitad del siglo XX.(Redes sociales)

Mucho antes de que los grandes cárteles dominaran el mapa criminal del país, una mujer ya había sentado las bases del narcotráfico moderno en México. Se trata de Ignacia Jasso, conocida como “La Nacha”, considerada por diversos historiadores y especialistas como la primera gran narcotraficante mexicana y pionera en la construcción de redes transnacionales de droga.

Desde la década de 1920, Jasso no solo disputó territorios —algo inédito para la época—, sino que también logró controlar rutas estratégicas en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en la zona de Ciudad Juárez y El Paso. Su figura rompió esquemas en un mundo dominado por hombres y sentó precedentes que aún hoy replican organizaciones criminales.

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La pionera del narcotráfico transnacional

De acuerdo con especialistas, “La Nacha” creó el primer cártel transnacional mexicano, estableciendo rutas de abastecimiento hacia Estados Unidos que posteriormente serían utilizadas por organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.

Jasso operaba junto a su esposo, Pablo González, con quien controló el tráfico de marihuana y morfina en la frontera. Con el tiempo, la organización expandió sus operaciones a estados como Chihuahua, Sonora y Sinaloa, tras desplazar a competidores como el traficante de origen chino Sam Ching.

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Uno de los episodios más violentos de esa etapa fue el asesinato de varios comerciantes vinculados al tráfico de drogas, lo que marcó el inicio de una dinámica de violencia sistemática asociada al narcotráfico en México.

Ignacia Jasso, conocida como 'La Nacha', fue la primera gran narcotraficante mexicana, estableciendo redes transnacionales desde los años 20 y sentando las bases del crimen organizado moderno en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De viuda a líder criminal

Tras el asesinato de “El Pablote” en 1931, lejos de debilitarse, Ignacia Jasso tomó el control total de la organización. Bajo su mando, el negocio creció hacia el tráfico de heroína y cocaína, además de consolidar alianzas en distintas regiones del país, incluyendo Michoacán.

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Investigaciones también señalan que su red de distribución llegó a fortalecerse al punto de proveer marihuana al Ejército de Estados Unidos durante la década de 1930, en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial.

Su modelo de organización —basado en estructuras familiares— es considerado precursor de esquemas que hoy utilizan grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como organizaciones históricas como los Beltrán Leyva o los Arellano Félix.

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Caída, prisión y legado

En 1943, tras perder protección dentro de las estructuras de poder, Jasso fue detenida por autoridades mexicanas y enviada a la prisión de las Islas Marías, donde eran recluidos algunos de los criminales más peligrosos del país.

A pesar de los intentos del gobierno estadounidense —impulsados por el entonces jefe antidrogas Harry J. Anslinger— por extraditarla, “La Nacha” logró mantener el control de su organización desde prisión con ayuda de su familia.

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Tras cumplir su condena, recuperó la libertad y se retiró del negocio, heredando la estructura criminal a sus hijos. Su influencia se extendió durante décadas, con operaciones que persistieron hasta los años ochenta.