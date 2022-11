Manelyk González fue diagnosticada con esguince cervical y contusión cerebral tras caída en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Foto: Instagram/manelyk_oficial

Manelyk González sufrió una severa caída el miércoles 16 de noviembre durante un ensayo previo a su presentación en Las Estrellas Bailan en Hoy, así, tras ser llevada de urgencia a un hospital, la exintegrante de Acapulco Shore compartió cuál fue el diagnóstico que le dieron.

Fue a través de un video compartido por el matutino Hoy desde su cuenta de TikTok donde -a su salida del nosocomio- la famosa apareció en silla de ruedas y con collarín para explicar las lesiones con las que cuenta.

“Me acaban de hacer los estudios necesarios, tomografías, radiografías y todo lo que existe en el hospital”, comenzó a decir la concursante de Campeón de Campeones.

En este sentido, Manelyk aclaró que el diagnóstico que le dieron no fue el más favorecedor, pero destacó que dentro de todo se encontraba bien.

La exintegrante de Acapulco Shore mencionó que dará más detalles próximamente (Instagram/manelyk_oficial)

“Tengo una cotusión cerebral, esguince cervical y aparte tendinitis postraumática”, reveló.

Asimismo, la influencer ahondó en que debido a sus lesiones no podrá participar durante un tiempo en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Ante estas noticias, los fans de Mane no tardaron en reaccionar al respecto y varios de ellos lamentaron las afectaciones de salud con las que cuenta la artista tras su accidente.

“Pobrecita de mi Manecita”. “Pajarita, échale ganas, ya saldrás de esto primeramente dios que mejores pronto”. “ya con esguince en la cervical ... ya valió no quedas igual y dolores horribles en temporada de frío ni con terapias quedé”, escribieron algunos internautas.

Manelyk confesó que Carlos Speitzer le habló tras su lesión

Aunque en la temporada pasada de Las Estrellas bailan en Hoy, Manelyk y Carlos Speitzer fueron pareja de baile, ambos tuvieron varias diferencias que los llevaron a distanciarse por completo.

Sin embargo, después de que la exfinalista de La Casa de los Famosos se lesionó en el matutino de Televisa, confesó en un en vivo desde sus redes sociales que su compañero de foro se comunicó con ella.

“Quiero que me digan quién creen que me escribió. No (fue) Karime... ya están empezando a adivinar, me escribió el Bobis (Carlos). Me puso: ‘recupérate pronto, no se qué' Me pareció un buen detalle”, apuntó.

Cómo fue el accidente de Mane

El accidente ocurrió antes de la presentación, por lo que Mane tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Galilea Montijo mostró su preocupación por el incidente y habló al aire con Josh, la pareja de baile de Manelyk, el concursante detalló que ya tenían muy bien montada y aprendida la complicada maniobra, pero que fue un pequeño error el que causó la caída.

En el video, se vio que Josh estaba cargando a Manelyk, pero justo en el momento en que ella debía pasar los pies por detrás de su cabeza, una falta de coordinación provocó que ya no pudiera extender su brazo para atraparla y cayó hacia el escenario.

“Fue una caída fuerte, yo me espanté muchísimo porque estaba completamente en mis hombros y hubo un desquilibrio o algo sucedió, sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ella va directo en clavado (hacia el piso); sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ya no hubo control”, dijo la pareja de baile de Manelyk, quien no pudo hacer nada por detener la caída, pues todo ocurrió a su espalda.

