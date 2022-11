Sebastián Ligarde descartó tener cáncer luego de que le quitaron dos tumores en el colon

El actor confirmó que no tiene cáncer de colon, según revelaron sus resultados de la biopsia a sus tumores (Foto: Instagram/@sebastianligardeoficial)

Luego de meses de preocupación por su salud, Sebastián Ligarde obtuvo los resultados de la biopsia de los tumores que le extirparon del colon.

Hace un mes Sebastián Ligarde reveló que le detectaron dos tumores en el colon, uno de ellos se lo extrajeron mientras le hicieron una colonoscopia, pero al otro no lo pudieron remover por su gran tamaño ya que era de 33 milímetros.

Tuvo que pasar dos semanas más para que pudieran quitarle el nódulo, pues tenían que someterlo a diferentes estudios y porque se desconocía si se podía retirar con una nueva colonoscopia. Luego de esto, el actor tuvo que esperar a que le informaran si sus tumores eran benignos o cancerígenos.

Según reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, luego de cinco meses de espera para conocer si tiene cáncer, finalmente le dieron los resultados, éstos fueron positivos ya que ninguno de los dos quistes resultaron ser por cáncer.

“Los resultados fueron positivos en el sentido de que no hay cáncer, es un lipoma, el tumor era un lipoma, era del tamaño de una pelota de golf. Incluso me dijo (el médico) que no me tenía que hacer ningún chequeo hasta dentro de cuatro años. Vamos por muy buen camino”

Ligarde compartió que la extracción de su segundo tumor fue exitosa, pero esto fue gracias a que lograron encontrar a un médico experto en este tipo de procedimientos ya que su cirugía era complicada debido al lugar en donde se encontraba el nódulo y algunos doctores no aceptaron tratarlo.

Sebastián había revelado que temía morir en cualquier momento a causa de sus tumores (Foto: Instagram/@sebastianligardeoficial)

“El tumor estaba en el cecum, que es la válvula que divide el intestino del colon, es un lugar muy comprometedor porque las paredes son muy delgadas, entonces es muy complicado operar ahí”

Ahora, Sebastián se siente sin la preocupación que antes lo rodeaba, pues inclusive llegó a pensar que podía morir a causa de estos tumores, pues no sabía si era cáncer o no. El protagonista de Quinceañera se dijo agradecido con el público por los mensajes de cariño, pues desde que hizo público su diagnóstico, recibió mucho apoyo.

“A esa gente en especial, le quiero enviar un enorme beso y abrazo, y todo mi agradecimiento por sus oraciones, por su cariño, por todo lo que me demostraron en estos cinco meses que han sido bastante complicaditos”, compartió el histrión.

El pasado octubre, en entrevista con De Primera Mano, el protagonista de Demente criminal rompió en llanto al confesar que sentía miedo a morir, además de que el dolor físico y emocional lo había acompañado por varios meses.

Ya que Sebastián vive actualmente en Estados Unidos, se tuvo que enfrentar a la burocracia para poder ser atendido, algo que también le afectó ya que fueron semanas de espera para poder ser sometido a la remoción de su tumor.

No obstante, hizo lo posible por afrontar esta situación siendo lo más positivo. “Todo lo que muchas veces nosotros vemos como desgracias, son bendiciones, porque no sabemos si tenemos mañana. Todas las cosas que a mí antes me angustiaban o me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo”, dijo el actor en ese entonces.

Ligarde no es el único en su familia al que le han encontrado tumores, pues según reveló, su hija hace años también los tuvo y, lamentablemente, fue diagnosticada con cáncer.

