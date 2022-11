Laura Zapata reveló que llegó a considerar a Lucía Méndez como una de sus amigas

Laura Zapata aseguró que ella siempre trató a Lucía como su amiga (Fotos: Netflix)

Laura Zapata nuevamente se fue contra Lucía Méndez debido a su comportamiento después de haber estado juntas en Siempre Reinas. Ahora, la actriz reveló que llegó a pensar que tenían una buena amistad, inclusive, la invitó a dormir en su casa de Puerto Escondido.

Laura Zapata llamó “fulano y aberración de la naturaleza” a María Clemente, la diputada trans de Morena La actriz estalló nuevamente en contra del partido y el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de lo ocurrido en la marcha a favor del INE VER NOTA

Nuevamente Laura Zapata arremetió contra Lucía Méndez, con quien actualmente mantiene una enemistad por no lograr congeniar en el reality Siempre Reinas. Según compartió la hermana de Thalía, ella no fue la culpable de que hoy tenga una muy mala relación con Lucía, pues antes ella la consideraba su amiga, inclusive, la invitó a su casa y “la recibí con langostas”, declaró Laura en entrevista con Ana María Alvarado para su canal de YouTube.

“Yo pensé que también era amiga de Lucía porque, de hecho, en una ocasión, yo la invité a mi casa de Puerto Escondido. Estuvo en mi casa, la recibí con langostas, buen vino, se quedó a dormir en mi casa y después la invité a la fiesta de mi abuelita”

A lo largo del reality, Lucía se caracterizó por mantenerse distante con sus compañeras, algo que le fue criticado (Foto: Netflix)

Según manifestó Laura, ella no habría provocado su enemistad tanto porque le abrió las puertas de su casa, como porque en el reality se comportó igual con todas sus colegas; el problema habría sido que la protagonista de Colorina no soportó su personalidad y tampoco el hecho de que sí pudo formar una amistad con Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, mientras que ella no.

Alfredo Adame llegó a un acuerdo económico con sus agresores tras golpiza El actor explicó los motivos por los cuales cambió de opinión, pues anteriormente había declarado que no estaba dispuesto a negociar VER NOTA

“La que tuvo problemas conmigo, con mi personalidad, con información, con mi estructura, con mi concepto de vida fue ella porque, desde el tercer capítulo dijo que ya no quería hacer nada conmigo. Como yo le llevé muy bien con Sylvia y Lorena, nos llevamos de maravilla, ella se sentía muy agredida”, agregó la histrionisa.

Lo que para la villana de telenovelas fue lo que no le permitió a Lucía entenderse con ella y con sus compañeras de Siempre Reinas, fue que se comporta de forma “silvestre”, algo que habría sido retratado en el reality.

“Ella se conduce de una manera bastante silvestre, bastante mal educada. Lo vimos en la serie, ella es silvestre en la serie y bueno, a nadie le gusta eso”

Relacionado con esto, Zapata también aseguró que en la producción del reality en ningún momento les dieron indicaciones de qué forma se debían de comportar, por lo que desmintió que a Lucía Méndez le hubieran indicado que debía comportarse como “diva”, como ella lo ha dicho en varias ocasiones.

Ana Bárbara y Edith Márquez reprobaron que niños asistan a conciertos de Santa Fe Klan Es usual que en los diferentes eventos en los que se presenta el rapero asistan menores de edad, lo que ha sido criticado por las sustancias que consume el público en estas presentaciones VER NOTA

Laura dijo que su compañera ha intentado justificarse de esta forma debido a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales por su comportamiento en Siempre Reinas.

“Yo tenía conocimiento de cosas que no creía, como que corría a las actrices guapas, como que las mandaba a cambiar de peinado o el vestuario, no puede ser una persona así, pero ya que conviví con ella, wow. Bastante pesado”, expuso.

La actriz recalcó que no tendrá problema en trabajar nuevamente con Méndez, pues no considera que tenga algún problema con ella, pero es Lucía la que podría oponerse a volver a grabar con Laura.

La respuesta que ha dado la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar ha sido bloquear a su colega de redes sociales y asegurar que las declaraciones de Laura han surgido del “coraje” que siente con ella por un comentario que hizo dentro del reality.

La ves en Spotify y ves que no tiene oyentes mensuales en ese momento que yo le dije: ‘Tienes 102 oyentes mensuales’. Cuando yo le dije yo tengo casi dos millones entonces ese es el coraje que ella tiene”, comentó a las cámaras de Televisa Espectáculos.

SEGUIR LEYENDO: