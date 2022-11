Lucía Méndez reaccionó a comparaciones con Thalía por peculiar hábito a pesar de pelea con Laura Zapata

Lucía Méndez reaccionó al equipo de iluminación que Thalía carga en su bolsa, después de ser criticada por lo mismo (Fotos: Twitter/@LuciaMendezOf/ YouTube)

Aunque no es la primera vez que Lucía Méndez demuestra respeto y admiración por Thalía, en esta ocasión ha causado gran sensación en redes sociales por dos poderosos motivos: ambas tienen una práctica en común y la primera actriz está enfrentando una mediática pelea con la hermana de la cantante, Laura Zapata.

En un video-reacción que llevaba por descripción “¡Mi luz! @thalia, tú muy bien adorada”, la nombrada Diva de México mostró su gran emoción por ver que otra reconocida celebridad a nivel mundial lleva a todos lados una lámpara o aro de luz led así como un tripie para celular, pues aunque podría ser algo muy regular entre las estrellas, cuando la primera actriz lo hizo público en el reality show de Netflix, Siempre Reinas, recibió una ola de críticas donde llamaban “egocéntrica”, “vanidosa” e incluso “ridícula”.

La recepción con la cantante que recientemente estrenó Psycho B**ch ha sido totalmente diferente, pues luego de que Karla Díaz lograra hacer que mostrara todo lo que “una leyenda trae en su bolsa”, en su programa Pinky Promise, el momento cobró gran viralidad por lo que miles de usuarios en plataformas de videos como TikTok han hecho sus parodias, propias versiones o tip de qué productos se pueden conseguir para hacer lo mismo.

Mi luz 💡 @thalia tu muy bien 👍👏🙌 adorada 💖 pic.twitter.com/bh10VUM4dC — Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) November 8, 2022

Aunque Thalía no ha contestado al video, ni dado ningún tipo de señal de que lo vio o lo aprobó -como un like-, los motivos han sido evidentes para los fans de ambas, pues la mediática pelea que sostiene con Laura Zapata, después de grabar el proyecto donde también participó Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, podría hacer que la cantante pop no quiera tomar ningún tipo de partida.

Algo que previamente pasó luego de que la gran villana de telenovelas mexicanas le pidiera ayuda a su hermana menor para frenar los “ataques” y declaraciones de Yolanda Andrade en su contra. Cosa que no pasó y por ello Zapata aseguró que incluso la bloqueó de WhatsApp y ya no mantiene relación con la esposa de Tommy Mottola.

“Claramente Thalía no se va a meter porque ya vieron lo que pasó con Andrade, que aún cuando Zapata es la mayor, se enojó porque su hermana chiquita no la defendió”. “Y mejor que ni reaccione porque si de por sí Laura anda más que dolida con Thalía, ahora con algo así tendría justificación lógica para pelear”. “Me encanta que con Thalí todo es aplaudido y da risa, pero con Méndez no y eso se debe a que aunque las dos sean máximas estrellas, una sí es humilde y la otra no”, expresaron usuarios en el video.

Así fue el divertido

¿Qué carga Thalía en su lujosa bolsa<i> Luis Vuitton?</i>

Durante el especial por los primeros 100 episodios de su talk show, la integrante de JNS grabó una entrevista especial con la ex Timbiriche, teniendo una polémica parte debido a que Díaz hizo que Sodi mostrara todo lo que trae en un accesorio colores pastel que, de acuerdo con una página de ventas por internet, cuesta alrededor de 61 mil 808 pesos mexicanos.

Un llavero en forma de robot que lleva colgando de una haza, un bote de mentas y un perfume de su propia línea, una lujosa y exclusiva plancha de cabello, lentes para sol, unos audífonos de cable, un osito que la recuerda que debe soñar en grande, pero sin duda su equipo de iluminación se ganó toda la atención.

Su bolso cuesta aproximadamente 61 mil 808 pesos mexicanos (Captura YouTube: Pinky Promise)

“Cariño, tú tienes que tener tu luz y tienes que tener tu tripié a donde quiera que vas”, externó la cantante que también confesó que no regresaría a las telenovelas porque hay “una esclavitud en el set”.

