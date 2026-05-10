México

“¡Claudia, escucha!”: Madres buscadoras protestan en CDMX por desaparecidos este 10 de mayo

En medio de acusaciones de apatía gubernamental y utilizando la fiebre mundialista como altavoz, colectivos de búsqueda cambiaron los festejos del Día de las Madres por una exigencia de justicia

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Madres buscadoras marcharon este 10 de mayo en la Ciudad de México para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum acciones contundentes frente a la crisis de más de 130 mil desaparecidos en el país. | (Crédito: X@CentroProdh)
Madres buscadoras marcharon este 10 de mayo en la Ciudad de México para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum acciones contundentes frente a la crisis de más de 130 mil desaparecidos en el país. | (Crédito: X@CentroProdh)

Este domingo 10 de mayo, una fecha que para muchas mujeres representa un día de celebración, para otras significó salir a las calles de la Ciudad de México y diversas entidades del país. Su objetivo: participar en la XIV Marcha por la Dignidad Nacional para exigir a las autoridades justicia y respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.

En México, donde existen más de 130 mil personas desaparecidas, las manifestantes marcharon con consignas como “¡Claudia, escucha, las madres están en lucha!”. Acompañadas de carteles, fichas de búsqueda, mantas y camisetas de fútbol impresas con las fotografías de sus seres queridos, recordaron que esta protesta lleva más de una década realizándose ininterrumpidamente.

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Un “gol” por la justicia rumbo al Mundial 2026

A un mes de la inauguración del Mundial 2026, los colectivos expresaron en sus mantas un reclamo directo: “En esta justa mundial deportiva, nosotros seguimos preguntando: ¿dónde están?”.

Durante el mitin, los familiares recurrieron a lenguaje futbolero con la esperanza de captar la atención de las autoridades y la sociedad. Varios manifestantes portaron camisetas de la Selección Mexicana personalizadas con el rostro de sus familiares; sin embargo, en lugar de llevar un número en la espalda, portaban la pregunta: “¿Dónde están?”.

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CIUDAD DE MÉXICO, 09MAYO2026.- Familias buscadoras, y organizaciones de derechos humanos, realizaron una pega masiva de fotovolantes de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Banorte. En el marco de los preparativos del mundial los familiares exigieron mayor sensibilización a la sociedad; mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y ampliar la difusión de fichas de búsqueda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 09MAYO2026.- Familias buscadoras, y organizaciones de derechos humanos, realizaron una pega masiva de fotovolantes de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Banorte. En el marco de los preparativos del mundial los familiares exigieron mayor sensibilización a la sociedad; mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y ampliar la difusión de fichas de búsqueda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El fuerte reclamo a la presidenta

Vanessa Gámez, madre de Amelí —joven estudiante desaparecida en el Ajusco en 2025—, compartió su dolor ante los medios: “Hoy 10 de mayo nosotras no tenemos qué celebrar, tendríamos que estar abrazando a nuestros hijos”. Además, exigió al Gobierno de México romper los vínculos criminales y acabar con la corrupción para que los desaparecidos puedan regresar a casa.

Vanessa Gamez, the mother of Ana Ameli Garcia, a 19-year-old woman who went missing on July 12 while hiking in the Ajusco natural area near Mexico City, takes part in a demonstration demanding justice for her daughter and for others who have disappeared across the country, in Mexico City, Mexico, August 3, 2025. REUTERS/Henry Romero
Vanessa Gamez, the mother of Ana Ameli Garcia, a 19-year-old woman who went missing on July 12 while hiking in the Ajusco natural area near Mexico City, takes part in a demonstration demanding justice for her daughter and for others who have disappeared across the country, in Mexico City, Mexico, August 3, 2025. REUTERS/Henry Romero

Gámez lanzó una fuerte crítica dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “No sé por qué no se duele de nosotros. Es indolente y apática; debería de buscarlos porque (las y los desaparecidos) son ciudadanos de este país”.

La manifestación contó con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). Cabe destacar que este organismo respaldó recientemente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, el cual señaló que México podría estar afrontando un crimen de lesa humanidad derivado de la crisis de desapariciones.

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