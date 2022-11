Laura Zapata negó intenciones de reconciliarse con Thalía: “Tengo otras cosas que me ocupan”

(Foto: Instagram/@laurazapataoficial y @thalia)

Aunque Laura Zapata y Thalía son hermanas, la tensión entre ambas ha parecido ir en aumento desde hace unos meses. Así, en esta ocasión, la Villana de telenovelas se pronunció una vez más al respecto y ahondó en que reconciliarse con la cantante no estaba dentro de sus prioridades en este momento.

“Tengo otras cosas que me ocupan, tengo otros amores, por favor haz una notita que digan que lo que está diciendo tu amiga (Thalía) no es verdad y no lo hizo”, mencionó Laura Zapata ante las cámaras de Venga la Alegría.

Y es que, la polémica entre ambas habría comenzado tras la muerte de su abuela Eva Mange, en donde se comenzó a rumorar que la intérprete de éxitos como No me acuerdo, Equivocada o No me enseñaste “mantenía” a su hermana.

Pero todo comenzó a aumentar después de que Yolanda Andrade se viera involucrada en dimes y diretes con Zapata y retomara dichas acusaciones. Ante esto, Laurale solicitó a Thalía que realizara un video testimonial desmintiendo todas las acusaciones, no obstante, la actriz de Marimar no hizo caso a esto.

Debido a este panorama, durante la más reciente entrevista, Laura Zapata no sólo se deslindó de su hermana, sino de Andrade.

¡A Laura Zapata no lo interesa hacer las paces con su hermana Thalía! 😱📺 #ConQuieroQuieroYo #VLA pic.twitter.com/x71ZDNwMIF — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 8, 2022

“Yo nunca he tenido nada con esa persona (Yolanda Andrade) dejó de hablar de mí cuando empezaron a sacar sus trapitos”, expresó.

Cabe recordar que parte de los problemas entre Thalía y Laura también desembocaron en que hace poco Zapata asegurara que gran parte de la carrera artística de su hermana fue gracias a ella.

“Nunca me ha mantenido. Cuando yo le abrí la puerta de este medio, yo ya era Laura Zapata, ya había hecho comedia musical, telenovela, ya había hecho muchísimas cosas”, arguyó la artista durante una reciente entrevista con Edén Dorantes.

En esa ocasión, Zapata aseguró que no le daba mucha importancia a lo que Thalía realizara: “Yo le pedí que hiciera una nota de que ella no me mantiene. No lo hizo, pues está bien. ¡No, hombre! ¿Por qué voy a estar dolida? Nada más veo quién es quién. Digo: ‘Este me gusta o este no me gusta’, y ya”, agregó.

Laura Zapata señaló que ella fue la que llevo al estrellato a Thalía (Foto: Especial/Instagram @thalia//Twitter/Netflix)

Por qué se originó la pelea con Yolanda Andrade

Hace un par de meses Laura Zapata dio mucho de qué hablar luego de que en una entrevista en el programa del publicista Carlos Alazraki, Atypical TeVe, la veterana actriz expresara que México es un país de “huevon*s”, esto en rechazo a las iniciativas gubernamentales de brindar apoyo económico a poblaciones vulnerables, como la Pensión universal para personas adultas mayores o la Beca Bienestar para jóvenes.

Las declaraciones de Laura, quien dijo que a los mexicanos les gusta estirar la mano” y el presidente “los maicea”, reventaron ámpula en las redes sociales y fueron consideradas clasistas y faltas de empatía, pero fue una figura del mundo del espectáculo quien se mostró agraviada y arremetió contra la actriz que aparece en el reality show Siempre reinas.

“Los mexicanos NO somos huevon*s, la huevon* eres tú. Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, escribió Yolanda Andrade en Twitter. Tras ese duro comentario, la relación (de por sí ya ríspida) entre ambas figuras, se recrudeció más y ambas se han involucrado en una guerra de declaraciones.

