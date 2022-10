Laura Zapata volvió a arremeter contra Lucía Méndez: “A mí no me ningunea nadie”

Tras llamarla “insoportable” e “insufrible”, Lucía Méndez bloqueó a Laura Zapata de redes sociales (Fotos: Netflix)

Laura Zapata volvió a arremeter contra Lucía Méndez debido a sus carreras, pues nuevamente aseguró que su carrera tiene mayor importancia que la de su colega y, además, varias de sus compañeras le agradecieron que la haya expuesto de esa forma.

En un encuentro con la prensa, Laura Zapata confesó que es desde el conflicto que comenzó por su participación en el programa Siempre reinas con Lucía Méndez, la actriz reaccionó mal ante sus comentarios porque así es, tiene una personalidad difícil, no porque quiera defender su imagen o porque lo haya actuado.

“Fue real. Aquí no hubo guion, aquí no hubo libreto, no hubo dirección; sí, ella se puso gruesa conmigo... Sí, sí se puso gruesa conmigo (...) yo confirmé varias cosas que me había dicho y bueno, luego me hablaron muchísimas compañeras mías actrices y me dijeron: ‘Qué bueno que le dijiste todo lo que le dijiste porque a mí me corrió de la telenovela’, ‘a mí me mando a que me cambiaran el peinado’ (...) entonces dices: ‘Qué mello’”

La hermana de Thalía confesó que fue muy “pesado” tener que soportar el comportamiento de Lucía durante el programa pues, inclusive, desde el tercer episodio la protagonista de telenovelas dijo que ya no quería tener ninguna relación con Zapata.

Agregó que los comentarios que hizo Méndez, comparando el éxito que ambas tienen en Spotify, no le afectaron porque ser cantante no es lo más representativo de su carrera, además de que no sabía que tenía un perfil en dicha plataforma y porque “a mí no me ningunea nadie, mi carrera es muy importante”, afirmó a la prensa.

Al ser cuestionada acerca de si habrá una segunda temporada de Siempre reinas, Laura Zapata comentó que “me imagino que sí”; no obstante, esta nueva entrega no complacería al público con las peleas de Laura y Lucía Méndez, pues la protagonista de Marielena no participaría.

Siempre reinas sigue la vida de las cuatro actrices mexicanas mientras preparan la grabación de un tema musical (Foto: Netflix)

Y es que, según reveló la villana de telenovelas, el público no está pidiendo a su colega, sino a Verónica Castro, con Méndez supuestamente mantiene una rivalidad desde varios años atrás.

“Ya vieron lo que dice el público y lo que el público pide, ¿no? Que piden una segunda temporada, pero con Verónica Castro o con cualquier otra persona”, dijo la hermana de Thalía a los medios.

Laura también confesó que en uno de los episodios, cuando hablaron de sus conquistas, hubo una parte que la producción de Siempre reinas decidió cortar por proteger su imagen, pues le preguntó a su colega qué le podría ofrecer a su novio de 28 años, “asco o dinero”, le dijo.

No obstante, Méndez aseguró que no le podían dar ninguna de las dos cosas, pues el joven es multimillonario y no le da pena que vea su cuerpo porque hace ejercicio, algo que le causó gracia a Zapata.

Para finalizar sus comentarios contra la actriz, aseguró que ella no tiene que competir contra la protagonista de Viviana o con cualquier otra artista, sino con ella misma, además, considera que su carrera se respalda con toda su preparación y las presentaciones que ha hecho, mientras que hay otras, como la de Lucía, de “colchón”.

“Yo siempre he dicho que hay carreras de todo, de preparación, de escuela, de cultura, de lectura, de quien sabe de William Shakespeare que hace obras de teatro, de Grotowski que es el padre de la técnica, de Stanislavski que es el padre de la emoción, pero también hay carreras de colchón”

