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Los récords históricos de los Mundiales de futbol que quizás no conocías antes de 2026

Estas son las marcas que quizá no conocías de la Copa del Mundo para que llegues más preparado a la justa deportiva

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Estas son las marcas que quizá no conocías de la Copa del Mundo para que llegues más preparado a la justa deportiva. (REUTERS/Lee Smith)
Estas son las marcas que quizá no conocías de la Copa del Mundo para que llegues más preparado a la justa deportiva. (REUTERS/Lee Smith)

Los Mundiales de futbol siempre nos regalan momentos destinados a la eternidad. No se trata simplemente de una batalla entre 22 jugadores que compiten por la gloria máxima, sino de un escenario donde convergen hazañas históricas y récords imbatibles que, por su magnitud, parecen imposibles de superar.

Los récords de goles, partidos y actuaciones individuales

El delantero es el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)
El delantero es el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

El certamen ha sido testigo de jugadores y entrenadores que han marcado un legado en la Copa del Mundo, dejando una huella imborrable en cada una de sus selecciones sin importar que hayan conseguido un campeonato.

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Por ello, te presentamos aquellos récords que forman parte de la historia de los mundiales de acuerdo a datos de Sporting News:

  • Jugador con más títulos: Pelé (Brasil); 3.
  • Jugador con más Mundiales jugados: Antonio Carbajal, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Rafa Márquez (México), Lothar Matthäus (Alemania), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Dani Alves (Brasil); 5.

*Guillermo Ochoa, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llegarán a su sexta Copa del Mundo.

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  • Jugador con más partidos jugados: Lionel Messi (Argentina); 26.
  • Jugador de menor edad en un Mundial: Norman Whiteside (Irlanda del Norte); 17 años y 41 días vs. Yugoslavia en 1982.
  • Jugador de menor edad en convertir un gol: Pelé (Brasil); 17 años y 239 días vs. Gales en 1958.
  • Jugador de mayor edad en un Mundial: Essam El-Hadary (Egipto); 45 años y 161 días vs. Arabia Saudita en 2018.
  • Jugador de mayor edad en convertir un gol: Roger Milla (Camerún); 42 años y 39 días vs. Rusia en 1994.
  • Jugador con más goles convertidos: Miroslav Klose (Alemania); 16.
  • Jugador con más goles convertidos en un partido: Oleg Salenko (Rusia); 5 vs. Camerún en 1994.
  • Jugador con más goles convertidos en un mismo Mundial: Just Fontaine (Francia); 13 (1958).
  • Jugador con el gol más rápido: Hakan Sükür (Turquía); 11 segundos (vs. Corea del Sur en 2002).
  • Jugador con más asistencias: Pelé (Brasil); 10.
  • Jugador con más asistencias en un mismo Mundial: Raymond Kopa (Francia); 9 en 1958.
  • Jugador con más victorias en los Mundiales: Miroslav Klose (Alemania); 17.
  • Entrenador con más partidos dirigidos: Helmut Schön (Alemania); 25.
  • Entrenador con más Mundiales dirigidos: Carlos Alberto Parreira (Brasil); 6.
  • Entrenador con más Mundiales ganados: Vittorio Pozzo; 2.
  • Entrenador con más victorias: Helmut Schön (Alemania); 16.
  • Árbitro con más partidos dirigidos: Ravshan Irmatov (Uzbekistán); 11 partidos.

La lista de los máximos goleadores se encuentra de la siguiente manera:

  1. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles.
  2. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles.
  3. Gerd Müller (Alemania): 14 goles.
  4. Just Fontaine (Francia): 13 goles.
  5. Lionel Messi (Argentina): 13 goles.
  6. Pelé (Brasil): 12 goles.
  7. Kylian Mbappé (Francia): 12 goles.
  8. Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles.
  9. Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles.
  10. Helmut Rahn (Alemania): 10 goles.

Estas cifras trascienden las simples estadísticas; son el testimonio de la excelencia y la perseverancia en el fútbol de élite. Mientras algunos récords parecen inalcanzables, las nuevas generaciones presionan con fuerza, demostrando que incluso las marcas más legendarias están destinadas a ser superadas algún día.

Las marcas colectivas: selecciones con mas títulos, mas goles y más presencias

Roberto Carlos defendió a Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002. (REUTERS)
La Canarinha es la máxima ganadora de los mundiales son cinco campeonatos. (REUTERS)

A continuación, te presentamos los récords colectivos de los Mundiales:

  • Selección con más títulos: Brasil; 5 títulos.
  • Selección con más finales jugadas: Alemania; 8 finales.
  • Selección con más partidos jugados: Brasil, 114
  • Selección con más victorias: Brasil; 76 victorias.
  • Selección con más victorias en un Mundial: Brasil; 7 victorias (2002).
  • Selección con más goles: Brasil; 237 goles a favor.
  • Selección con más goles en un Mundial: Hungría; 27 goles (1954).
  • Selección con más Mundiales disputados: Brasil, 22.
  • Mayor goleada: 9-0 de Hungría vs. Corea del Sur en 1954; 9-0 de Yugoslavia vs. Zaire en 1974 y 10-1 de Hungría vs. El Salvador en 1982.
  • Más goles anotados en un partido: 7-5 de Austria vs. Suiza en 1954.

La tabla de puntaje en la historia de los Mundiales, la encabeza Brasil con 247 unidades, mientras que el top 5 lo completan: Alemania (225), Argentina (158), Italia (156) y Francia (131).

Otros datos interesantes

Chile vs México, partido de la Copa Mundial de Uruguay 1930. Foto: Montevideo Antiguo
Chile vs México, partido de la Copa Mundial de Uruguay 1930. (Montevideo Antiguo)

Uruguay fue la sede del primer Campeonato del Mundo en 1930, donde todos los encuentros se llevaron a cabo en Montevideo y Lucien Laurent fue el primer anotador en la historia de los mundiales tras marcarle a México.

Dentro de los Mundiales, uno de los pasajes más anecdóticos y curiosos de la Copa del Mundo ocurrió en 1938. El legendario Giuseppe Meazza se disponía a cobrar un penal decisivo para eliminar a Brasil; sin embargo, al momento de enfilarse hacia el balón, el elástico de su pantalón se rompió.

Sin perder la compostura, el italiano se sujetó la prenda con una mano y, con la otra libre para mantener el equilibrio, ejecutó el disparo con éxito, firmando uno de los goles más memorables en la historia.

Manuel Negrete pasó a la historia como el anotador del gol más bonito de los Mundiales, así fue reconocido oficialmente por FIFA, por su anotación contra Bulgaria en el Mundial de México 1986.

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