Laura Bozzo reveló su secreto para lucir más joven en redes sociales

Laura Bozzo ha recibido varias críticas por su apariencia (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Laura Bozzo es una conductora de diversos programas de televisión que ha enfrentado escándalos tanto en Perú, su país natal, como en México, el lugar donde también se popularizó. Tras volverse una de las concursantes más queridas de La Casa de los Famosos 2, la peruana ha aparecido en sus redes sociales con diversos looks y una apariencia “más joven”.

Sus fotografías han sido motivo para que la conductora de talk shows reciba todo tipo de críticas y burlas, en medio de tantos comentarios, Laura Bozzo decidió aperturar cuáles son sus secretos para que sus 70 años no se vean tan reflejados en su físico.

Fue a través de una transmisión en su cuenta de Instagram donde reveló que no usa aplicaciones de edición de fotos como Photoshop, sino que se ha sometido a varios procesos estéticos como la inyección de bótox. Además, ha procurado el cuidado de su piel después de largos baños de sol.

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop, empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol la próxima semana verán los cambios”, escribió Laura en su cuenta de Instagram.

Durante su transmisión en vivo, Laura mostró el momento en que recibía las dolorosas inyecciones, pues se quejaba y sufría. “Todo esto es por tomar tanto sol”, mencionó. Por su parte, el experto en belleza explicaba que el bótox haría efecto en tres días para “alisar” las arrugas.

Algunos de los comentarios de apoyo que pudieron leerse por parte de sus admiradores fueron: “Para los que critican y molestan con comentarios mal intencionados, Recuerden que el paso del tiempo les da a todos”; “hazte todo lo que tú quieras y te hace sentir bien”; “¿por qué la gente quiere opinar demasiado? y a ustedes que le importa si usa filtro si tiene arrugas” y “La más hermosa y soporten”.

Cabe señalar que si bien el someterse a tratamientos de belleza o cirugías puede ayudar a mejorar la apariencia e incluso lograr lucir más joven, este tipo de intervenciones estéticas pueden tener consecuencias graves.

Claro ejemplo de ello es Lyn May, quien sufrió en su rostro los estragos de un procedimiento negligente, pues le inyectaron aceite de cocina en la piel de la cara. La misma ex vedette lo explicó en su momento.

Para Ventaneando, Lyn May recordó aquel doloroso episodio de su vida y cómo la afectó en los años posteriores, cuando supo que lo que le colocaron en el cara no fue colágeno: “Me inyectaron aceite, te digo”, explicó. “Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar, ¡de bebé! Te dicen que es colágeno, ¡pero no es colágeno!”, dijo la bailarina reconocida por películas como Tívoli (1975) y Noches de Cabaret (1978).

Lyn May fue víctima de un proceso de belleza negligente (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Lo cierto es que muchas artistas viven con una constante presión respecto a su apariencia física, ya sea comentarios negativos por su peso o críticas constantes sobre si deciden o no realizarse procedimientos médicos. Ante eso, bailarinas como Lis Vega ya se han posicionado al respecto.

En abril de este mismo año, la actriz cubana reveló que las críticas ya le parecen un asunto desgastado e incluso se comparó con artistas como Michael Jackson o las hermanas Kardashian, Lis sostiene que si las personas la admiran, será por su trabajo sin importar cómo luce.

