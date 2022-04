Lis Vega seguirá haciéndose operaciones estéticas: “Ni que me las fueran a besar”

Lis Vega compartió que mientras a ella le guste su apariencia, continuará con las modificaciones

Lis Vega lleva años sorprendiendo a sus admiradores con diversas modificaciones y cirugías estéticas, sin embargo, desde 2019 ha recibido muchas críticas tanto en redes sociales como en sus círculos cercanos.

Durante un encuentro con un grupo de reporteros, la actriz cubana reveló que las críticas ya le parecen un asunto desgastaro e incluso se comparó con artistas como Michael Jackson o las hermanas Kardashian, Lis sostiene que si las personas la admiran, será por su trabajo sin importar cómo luce.

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga (...) creo que al final cada quien, la gente que te admira porque tu eres un artista, te va admirar por lo que haces”, mencionó para Eden Dorantes en su canal de YouTube.

La única prioridad de la actriz es gustarse a sí misma (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

En dicha entrevista sobre su apariencia y las críticas, la actriz de telenovelas como Palabra de mujer, Amorcito Corazón y Duelo de pasiones detalló que si ella así lo requiere, se hará cirugías y tratamientos de belleza cada año e incluso menos. Su única prioridad es que ella se guste a sí misma.

“¿Cuál es el problema?, es mi desición, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos que amo que me dicen ‘estás muy exagerada’, pues a mí me gusta lo que veo”

Además, dejó en claro que sus desiciones sobre su apariencia han pasado por alto los comentarios y críticas tanto de amigos como de sus propios padres.

También relató que algunas de sus cirugías eran necesarias incluso por salud, “me puse (ácido hialurónico) en los labios porque tuve una cicatriz en el teatro, llegó el hialurónico, llegó la ciencia, se usa la parte cientifica para muchas cosas y la verdad a mí no me importa, cada quien, ni que me las fueran a besar”, mencionó entre risas en el canal de Eden Dorantes.

La actriz también se refirió a las críticas que ha recibido por su aspecto (IG: lisvegaoficial)

Lis incluso lanzó un comentario para la gente que quiera “vivir en la Lis de antes”, pues los invitó a que “sigan ahí en el pasado” porque “esa persona no existe, ni interna ni externamente”.

En su cuenta de Instagram, la actriz señaló que su existencia representa su verdadera forma de ser y se siente muy cómoda con la forma en que luce, además, escribió que está “abrazando” lo aprendido para dar paso a experiencias difetentes.

“Cuando sabes realmente quien eres , ya nunca quieres otra cosa que permanecer eternamente ahí, en la conciencia infinita de tu ser #omnamahshivaya #loveyourself #vuelolibre Un día va cerrando su ciclo y otro estará a punto de empezar, abraza lo aprendido y abre brazos a lo nuevo #goodnight #lapoetadelourbano #mexico” se pudo leer en su cuenta oficial de esta red social hace un día.

Recientemente, la actriz cubana celebró el éxito de su cuenta en la plataforma OnlyFans y su próxima aparición en una revista enfocada al público masculino

La actriz cubana tiene su cuenta de Only Fans (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

La bailarina aseguró percibir ganancias considerables en la plataforma de contenido exclusivo y admitió que, además de las ganancias, también se siente feliz de poder complacer a sus suscriptores que la han convertido en un “símbolo sexual” al paso de los años.

Lis comenzó su faceta como modelo de la plataforma de contenidos en medio de la pandemia para hacer frente a los gastos, sin embargo ahora le ha ayudado para mantener su estilo de vida, pues aseguró que no depende de ningún hombre, por lo que como mujer independiente debe generar sus propios ingresos.

“A mí me va muy bien, llegó en una etapa de la pandemia, cuando yo tenía que llevar sustento a mi familia, yo no tengo pareja, a mí nadie me mantiene y es como una revista de caballeros, pero en plataforma, subo mi foto al mes, la gente paga su mensualidad y es un contenido exclusivo”, dijo en el programa De primera mano.

