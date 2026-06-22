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¿Qué pasó en la Refinería Salina Cruz? Pemex explica el humo y las llamas de este domingo

Pemex informó un paro seguro en la Refinería Salina Cruz que provocó la activación de quemadores de piso

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Crédito: captura mejorada con IA
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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este domingo que la Refinería Salina Cruz opera con normalidad, luego de que reportes ciudadanos sobre una flama visible y una columna de humo generaran preocupación entre los habitantes del municipio oaxaqueño.

La empresa petrolera explicó que, durante la noche del sábado, se registró un paro seguro de operaciones en una caldera generadora de vapor y en la planta catalítica del complejo. Este tipo de procedimiento —contemplado dentro de los protocolos operativos del sector— derivó en la activación controlada de los quemadores de piso de la refinería, que son los responsables de la flama y el humo que alertaron a la población.

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Sin riesgos para personal ni para la comunidad

Pemex precisó que el suceso no constituyó una emergencia y que no existen reportes de riesgos para trabajadores ni para los residentes de la localidad. La refinería retomó sus operaciones regulares tras la activación de los protocolos correspondientes.

La empresa exhortó a la ciudadanía a consultar exclusivamente sus canales oficiales de comunicación para mantenerse informada, y a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar confusión o falsas alarmas.

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La compañía sostiene que el evento no constituye una emergencia y que el complejo retoma su operación regular después de aplicar sus protocolos, además de pedir a la población seguir únicamente sus comunicados oficiales

Nuevo incidente en una refinería bajo escrutinio

El episodio ocurre en un contexto de atención creciente sobre la seguridad operativa en Salina Cruz. Este mes, la misma refinería ya había protagonizado otro incidente cuando Pemex controló una fuga de combustóleo en uno de sus ductos, en lo que entonces fue descrito como el más reciente de una cadena de eventos similares registrados en el municipio oaxaqueño durante junio.

La acumulación de incidentes —aunque cada uno catalogado por la empresa como controlado y sin víctimas— ha mantenido a la Refinería Salina Cruz en el radar de medios y población local, que exigen mayor transparencia sobre el estado de la infraestructura del complejo.

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Pemex llama a consultar fuentes oficiales

Ante la circulación de videos e imágenes en redes sociales mostrando las llamas, Pemex reiteró su llamado a la ciudadanía a no compartir información no verificada. La paraestatal no informó el tiempo exacto que duró el paro ni los detalles técnicos que lo originaron.

La Refinería Salina Cruz es uno de los seis complejos de refinación con los que cuenta Pemex en México y forma parte de los esfuerzos del gobierno federal por reactivar la producción nacional de combustibles.

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