México aumentó hasta 30% su exportación de carne pese a no enviar ganado a EEUU: Sheinbaum revela cómo revirtieron la situación

Un trabajador aplica talco desinfectante al ganado mientras la gente visita un mercado de ganado en medio de un aumento de los casos de gusano barrenador desde agosto, con el brote moviéndose constantemente hacia el norte, en San Antonino Castillo Velasco, México, 3 de octubre de 2025. REUTERS/Jorge Luis Plata TPX IMÁGENES DEL DÍA

México logró incrementar hasta 30 % su exportación de carne durante el último año, a pesar del cierre a la importación de ganado en pie por parte de Estados Unidos debido a la plaga del gusano barrenador. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este 22 de junio en la conferencia matutina que los productores nacionales encontraron alternativas para mantener y ampliar la presencia en el mercado estadounidense sin depender del envío tradicional de reses vivas.

La mandataria federal detalló que, frente a la restricción impuesta por el gobierno de Estados Unidos, el sector ganadero nacional optó por engordar el ganado en México y exportar carne empaquetada desde centros certificados, lo que permitió compensar el bloqueo y, en algunos casos, aumentar los volúmenes de venta. “La cantidad de carne empaquetada que se exportó a los Estados Unidos aumentó entre veintitrés y treinta por ciento en el último año”, afirmó Sheinbaum en la conferencia matutina.

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Estados como Chiapas y otras entidades ganaderas han mantenido una coordinación permanente con las autoridades sanitarias estadounidenses, mientras la reapertura total de la frontera depende exclusivamente de una decisión de Washington. El gobierno mexicano inaugurará el viernes 26 de junio una nueva planta de mosca estéril en Chiapas, con la meta de erradicar la plaga y sentar las bases para la reactivación del comercio de ganado en pie.

Sheinbaum subrayó que la exportación de carne empaquetada permitió a los ganaderos no solo sortear la crisis, sino también aprovechar la coyuntura para consolidar su participación en el mercado estadounidense. El dato oficial indica que el incremento alcanzó hasta 30 % respecto al ciclo anterior, según los reportes entregados a la presidencia.

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Gusano barrenador: la plaga que desafía al sector ganadero mexicano

El gusano barrenador del ganado, detectado en la frontera sur de México, obligó a Estados Unidos a cerrar la importación de reses vivas desde territorio mexicano, una medida que también ha repercutido en otros países de Centroamérica. De acuerdo con Infobae El Salvador, la plaga afecta a productores en la región y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, aunque en Europa el fenómeno no ha generado preocupación significativa hasta el momento.

La presencia del insecto en México ha tenido consecuencias directas en la movilidad del ganado y en la economía de miles de productores, que han debido adaptar sus procesos para cumplir con estándares sanitarios internacionales. El país ha reforzado la vigilancia epidemiológica y la cooperación con sus socios comerciales.

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El cierre estadounidense lleva cerca de un año, mientras los ganaderos nacionales y las autoridades mexicanas han buscado alternativas para mantener la actividad productiva, desde la exportación de carne procesada hasta el desarrollo de estrategias conjuntas para erradicar la plaga.

México apuesta por la tecnología nuclear para controlar la plaga

Frente a la amenaza sanitaria, el gobierno mexicano y organismos internacionales han recurrido a métodos innovadores para controlar el avance del gusano barrenador. La FAO y la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) respaldan el uso de tecnología nuclear mediante la técnica del insecto estéril, que consiste en liberar insectos machos esterilizados por radiación para disminuir la reproducción de la plaga.

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La nueva planta de producción de mosca estéril, que se inaugurará en Chiapas, representa un paso central en la aplicación de esta tecnología en México. Esta estrategia ya ha demostrado eficacia en otros países y cuenta con apoyo técnico y financiero de organismos multilaterales.

El objetivo es acelerar el control del brote y facilitar la reapertura de los mercados internacionales para el ganado mexicano. La colaboración entre autoridades sanitarias mexicanas, la FAO y la OIEA busca reducir el uso de insecticidas y proteger tanto la salud animal como los ingresos de los productores.

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La expectativa oficial es que, con la operación de la planta y las acciones de control biológico, México logre cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por Estados Unidos y otros compradores internacionales. De esta manera, el país podría restablecer el comercio de ganado en pie mientras mantiene la tendencia al alza en la exportación de carne procesada.