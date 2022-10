Laura Bozzo apoyó a Verónica Castro tras iniciar proceso legal por presunto daño moral: “Basta de soportar campañas de odio”

(Fotos: Instagram)

Después de que Verónica Castro fuera recientemente señalada por presuntamente acosar a algunas de sus fans que eran menores de edad, la actriz decidió emprender acciones legales por presunto daño moral. Ante esto, famosos de la farándula mexicana no dudaron en reaccionar y Laura Bozzo fue una de ellas.

Todo sucedió dentro de la publicación que Verónica Castro colocó en su cuenta de Instagram y que contenía el comunicado por parte de la firma de abogados Schütte y Delsol Gojon, equipo que representó a Ainara Suárez, joven que acusó a YosStop por posesión de pornografía infantil.

En la publicación de la actriz de telenovelas como Rosa Salvaje, Los Ricos También lloran o la serie La Casa de las flores se menciona que la famosa habría sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática.

“La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella (...) La información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad. Verónica Castro les reitera su apoyo, y agradece las expresiones de afecto y solidaridad que ha recibido tanto de ellas como de sus familias”, se pudo leer en el documento.

Ante esto, La Señorita Laura no se quedó callada y lanzó un emotivo mensaje hacia Castro con la finalidad de apoyarla en el duro proceso legal al que se enfrentará próximamente.

“Excelente @vrocastroficial BASTA de soportar campañas de odio que sabemos de donde vienen que caiga todo el peso de la ley sobre quienes afirman hechos sin pruebas”, escribió en primera instancia la peruana.

Asimismo, demandó justicia sobre el caso y remarcó que no debían lanzarse especulaciones contra las personas porque eso podía afectar seriamente al señalado.

“Que se haga justicia y sirva de lección para que no se manchen honras, muy fácil es insinuar pero ese solo hecho puede destruir a una persona y eso no se vale, cuenta conmigo y hasta las últimas consecuencias”, puntualizó.

Laura Bozzo, presentadora peruana. Foto: Instagram @laurabozzo_of

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos aplaudieron el comentario de la ex participante de La Casa de los Famosos 2.

“Gracias por apoyar a nuestra Vero, orgullo mundial en México”. “Ya era hora que se tomará acción ,ojalá y así aprendan los medios de comunicación y los involucrados que no se puede ir por la vida denigrando a la gente ,que paguen los que tienen que pagar”, son algunas de las menciones.

No obstante, la conductora de talkshows también recibió múltiples comentarios negativos por posicionarse sobre la situación de Verónica Castro.

“Ya siéntese señora, es la primera disque en defender a las mujeres, pues ni lo hace porque de put*s no las baja, y aparte está normalizando pláticas sexuales con menores de edad. Ya no encuentra como figurar”. “¿ya pagó al fisco lo que debe? Ya le pago a Gabriel Soto? Exacto ya basta de soportar a gente que no paga y que huye para no dar la cara”. “Mira quien habla la tóxica que agrede mujeres.. vieja oportunista e hipócrita”, se lee en la caja de menciones.

