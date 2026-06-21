Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su informe 2025

La imagen muestra un mapa global que detalla los laboratorios, rutas y alianzas de cárteles mexicanos en tres continentes, según el informe de la ONU de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interceptación de tres toneladas de un precursor químico capaz de producir hasta 3.3 toneladas de fentanilo —suficientes para generar cientos de millones de dosis letales— resume en una sola cifra la magnitud del fenómeno que Naciones Unidas documentó en su Informe 2025 sobre drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ubicó a los cárteles mexicanos en operaciones activas en tres continentes.

El organismo publicó ese informe en febrero y trazó un mapa sin precedentes del crimen organizado de origen mexicano. Las redes identificadas no se limitan al tráfico fronterizo: producen drogas sintéticas, instalan laboratorios en el extranjero y tejen alianzas con estructuras criminales locales en América Central, América del Sur y Europa.

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El Cártel de Sinaloa y el CJNG, nombrados en Honduras

La JIFE identificó por nombre al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como actores directos en la desestabilización de Honduras. El informe señala que ambas organizaciones —con base de operaciones en México— colaboraron con pandillas locales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, además de operar junto al Tren de Aragua venezolano y el Clan del Golfo colombiano.

La presencia del CJNG en territorio hondureño dejó una huella concreta el 23 de mayo: cinco agentes de la División Antipandillas de Honduras murieron durante un operativo en el norte del país. Las autoridades atribuyeron el ataque a una estructura de narcotráfico encabezada por el hondureño Heber Argueta, señalado por sus presuntos vínculos con esa organización mexicana.

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FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Un laboratorio de metanfetamina planeado en Chile

En el extremo sur del continente, Chile registró en enero de 2025 la mayor incautación de metanfetamina de su historia: 844 kilogramos, junto con varios precursores. La operación desarticuló una organización criminal con base en México que ya había fijado como objetivo la región de O’Higgins para instalar un laboratorio de conversión a gran escala de metanfetamina cristalina.

La Fiscalía Nacional de Chile había advertido el problema meses antes. En noviembre de 2024, su Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas publicó un informe en el que señalaba que la presencia de ketamina, metanfetamina y MDMA había crecido de forma sostenida durante la última década en el país.

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Laboratorios en Francia y Bélgica con conexión al Cártel de Sinaloa

Europa tampoco quedó al margen. En junio de 2024, las autoridades francesas desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala descubierto en esa región. Las investigaciones posteriores establecieron vínculos directos entre la red responsable y el Cártel de Sinaloa, además de grupos delictivos en Bélgica, España y los Países Bajos.

Diez meses después, en abril de 2025, Bélgica desarticuló otro laboratorio clandestino. Ese sitio llevaba más de un año en funcionamiento y tenía capacidad para producir cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina al mes.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El fentanilo: de México a Canadá

La DEA informó a la JIFE que todo el fentanilo disponible en Estados Unidos proviene de organizaciones delictivas transnacionales con sede en México. Las cifras de incautación en la frontera entre ambos países lo confirman: 9 mil 354 kilogramos decomisados hasta abril de 2025, frente a apenas 22.7 kilogramos capturados en la frontera con Canadá durante 2024.

El hallazgo en octubre de 2024 de una operación de fabricación de fentanilo a gran escala en Canadá encendió una alerta distinta. La JIFE advirtió que esa capacidad productiva podría ampliarse si se interrumpe el flujo proveniente de México, con el fin de cubrir la demanda existente en el mercado estadounidense.

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Precursores químicos: el eslabón más difícil de rastrear

La producción de fentanilo no ocurre sin insumos específicos. La JIFE documentó que las organizaciones criminales acceden a sustancias químicas especializadas a través de cadenas logísticas internacionales difíciles de detectar. Uno de los casos registrados fue la interceptación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, un precursor directo del fentanilo.

La Junta calculó que esa cantidad habría permitido fabricar entre 1.4 y 3.3 toneladas de la sustancia. El volumen habría bastado para producir cientos de millones de dosis con potencial letal.

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(Infobae México)

México reformó su Constitución dos veces en menos de un año

Ante ese panorama, el gobierno mexicano modificó el artículo 19 de su Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La reforma incluyó la extorsión y los delitos relacionados con la producción, distribución, importación, exportación y almacenamiento de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados.

En enero de 2025, un segundo decreto constitucional reforzó las sanciones contra la fabricación, distribución y venta no autorizada de sustancias tóxicas. Esa reforma también amplió las medidas penales vinculadas al uso del fentanilo y otras drogas sintéticas.

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La ONU cuestionó la prisión preventiva automática

La JIFE registró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por la prisión preventiva automática antes de que México aprobara la reforma constitucional. El organismo afirmó que ese mecanismo contradice los principios internacionales de derechos humanos.

La tensión entre seguridad y garantías individuales quedó así documentada en el propio informe de Naciones Unidas. México avanzó con las reformas, pero la observación de la ONU permanece en el expediente.

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Aunque la caída de “El Mencho” abrió interrogantes sobre el futuro del CJNG, especialistas advierten que el comercio ilícito no depende de un solo líder. (Infobae)

Las urgencias por cannabis aumentaron 50 por ciento en diez años

Al margen de la producción y el tráfico, la JIFE incorporó un dato de consumo interno: el gobierno mexicano notificó que las urgencias médicas asociadas al cannabis pasaron de 935 personas en 2014 a mil 403 en 2024. El incremento equivale a cerca de 50 por ciento en una década.

El propio gobierno atribuyó esa tendencia al aumento en la disponibilidad de productos con mayor concentración de THC en el mercado. La JIFE tomó nota de esa explicación e introdujo así una dimensión de salud pública en un debate que suele centrarse en seguridad.

Una amenaza sin fronteras, según la ONU

El Informe 2025 de la JIFE concluyó que los grupos criminales mexicanos ya no operan únicamente como organizaciones de tráfico transfronterizo. Naciones Unidas los describe como parte de una estructura transnacional que conecta laboratorios clandestinos, rutas de distribución y mercados de consumo en distintas regiones del mundo.

La cooperación internacional, según el organismo, seguirá siendo el mecanismo central para enfrentar esa amenaza. El informe deja en claro que ningún país enfrenta este problema de forma aislada.