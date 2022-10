Juan Osorio respondió a Laura Bozzo por señalar que su novia es 36 años más joven que él

laura bozzo contra Eva Daniela y Juan Osorio (Fotos: Instagram)

Las relaciones que tiene grandes diferencias de edad entre sus integrantes en los últimos años han comenzado a llamar la atención debido a que los debates sociales sobre hasta qué punto es correcto que un hombre salga con una mujer a la que le puede llegar a duplicar la edad puede llegar a interpretarse como un acto de relaciones de poder patriarcales, pues cuando es al revés ellas sí son señaladas.

Posiblemente por este motivo, Laura Bozzo no solo opinó sobre una relación externa, sino también criticó que eso esté ocurriendo, siendo el amorío de Juan Osorio con Eva Daniela el protagonista del escándalo. Recordemos que la peruana aseguró en el programa De Primera Mano hace algunos días que le parecía incongruente el hecho de que la actriz no se realice un tatuaje por no tener permiso de sus padres, cuando salía con el productor de Televisa que le lleva 36 años de edad -él tiene 63 y ella 27 años-.

Ante ello, el ex esposo de Niurka Marcos y padre de Emilio Osorio no solo le respondió a la presentadora de los talks shows más famosos de Latinoamérica -un programa de entrevistas es un programa de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate-, pues incluso le recordó que ella también mantuvo un romance con un joven muchos años menor que ella.

Laura Bozzo criticó la relación del productor Foto: Instagram @laurabozzo_of

Ante dichos comentarios, los medios de comunicación comenzaron a hacer eco en las palabras de la peruana, llegando a oídos de Juan Osorio, quien no se tomó nada bien las críticas y de una manera muy directa, y con otra respuesta, dejó en claro su postura sobre su relación y los comentarios que personas como Laura Bozzo que ha hecho sobre ella.

“Tengo una duda, ¿su novio estaba de la misma edad?”, sentenció el productor de grandes telenovelas en la televisora de San Ángel como Porque el amor manda (2012), Mi corazón es tuyo (2014), Sueño de amor (2016), Mi marido tiene familia (2017-2019) o Juntos el corazón nunca se equivoca, el primer melodrama en tener dos personajes hombres LGBT+ como protagonistas.

Esta respuesta del productor se debe a que en el pasado Laura Bozzo había mantenido relaciones sentimentales con diversos hombres más jóvenes que ella, tal es el caso de su expareja Cristián Zuárez, quien es 24 años más “pequeño” que ella.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre la relación Osorio y Eva?

Juan Osorio planea que su boda sea espectacular como en las telenovelas (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

Durante la serie de entrevistas que realizó en la cadena Imagen Televisión, con el motivo del reestreno de su talk show Que pase Laura, la peruana fue cuestionada sobre el tema, dejando entrever la mala relación que existe con el productor y posiblemente con su televisora, pues después de participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality show del matutino principal de San Ángel, ella no regresó a dicha empresa.

“Esta chica: ‘Ay, no me quiero hacer tatuajes porque qué dirá mi papá’, pero ¿qué dice tu papá, mi amor que estés con un hombre 40 años mayor? Si un hombre está con una 40 años menor no pasa nada, pero si una mujer está con uno 20 años menor: ‘Vieja ridícula, lo mantiene’. El hombre 40 años mayor, ¿qué periodista lo ha cuestionado?”, expresó Bozzo en De Primera Mano.

La pareja ha sido criticada en diversas ocasiones (Instagram/@soyevadaniela)

Recordemos que tras la denuncia de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, se han comenzado a cuestionar diversas relaciones de famosos que en el pasado llegaron a salir con chicas de una edad muy corta, cuando ellos ya eran incluso hasta “señores”.

SEGUIR LEYENDO: