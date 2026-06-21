EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

La jornada comienza luego de que durante la noche se registró un ataque armado al interior de un bar de la alcaldía Álvaro Obregón que dejó como saldo cuatro hombres muertos. Por estos hechos fue detenida una mujer que presuntamente portaba el arma usada en la agresión.
12:52 hsHoy
Una discusión entre asistentes dentro de un bar de la alcaldía Álvaro Obregón terminó en una tragedia la noche de este sábado 20 de junio, cuando una balacera dejó un saldo de cuatro hombres muertos, un lesionado bajo custodia policial y una mujer detenida por presuntamente ocultar el arma utilizada en el ataque.