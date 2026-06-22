Fraudes con la Pensión Bienestar 2026: así operan los que intentan quedarse con tu pago

La Secretaría de Bienestar alertó sobre un fraude que circula en redes sociales y que busca engañar a los derechohabientes de los Programas y Pensiones para el Bienestar.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Bienestar, a través del portal oficial de Programas para el Bienestar, la entrega de los apoyos se realiza de manera directa.
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La institución recalca que los registros se hacen sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.
El programa entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante con nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.
Al sumar los seis bimestres del año, el total asciende a 38 mil 400 pesos mexicanos, según las Reglas de Operación del programa publicadas por la Secretaría de Bienestar en el Diario Oficial de la Federación.
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Qué es la Pensión Bienestar y quiénes tienen derecho
Según las Reglas de Operación del programa, la Pensión para las Personas Adultas Mayores no exige historial laboral formal ni años cotizados.
Basta acreditar la edad, la nacionalidad mexicana y la residencia permanente en el país.
Para quienes aún no están inscritos, la ventana de registro de junio corre del 22 al 28 de junio en los Módulos de Bienestar de todo el país, de 10:00 a 16:00 horas.
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El día exacto de atención depende de la letra inicial del primer apellido del solicitante.
Los documentos que se deben presentar son:
- Acta de nacimiento.
- Identificación oficial vigente.
- CURP.
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.
- Teléfono de contacto.
Al registrarse, el solicitante puede nombrar a una persona auxiliar que realice trámites en su nombre con ese mismo conjunto de documentos.
Quien no complete el trámite entre el 22 y el 28 de junio deberá esperar la siguiente convocatoria.
Un video en redes sociales difunde información falsa sobre un requisito que no existe
El comunicado de la Secretaría de Bienestar precisa que es totalmente falso que los beneficiarios deban cumplir requisitos adicionales para seguir recibiendo sus pagos.
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Responder correos o contestar mensajes no es, ni ha sido, condición para recibir el apoyo.
El video que circula en la plataforma YouTube indica que es necesario actualizar información personal.
La dependencia no especificó quién difunde el material, pero dejó en claro que no tiene relación con ningún canal oficial del gobierno.
El exhorto de Bienestar a los derechohabientes es uno: mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y otras dependencias gubernamentales.
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Los sitios autorizados son gob.mx/bienestar y portal oficial de Programas para el Bienestar.
El calendario de julio-agosto, pendiente de publicación oficial
El comunicado también aclara que el calendario de pago del bimestre julio-agosto aún no se ha publicado.
Esa incertidumbre es la que aprovechan quienes difunden videos y mensajes falsos para confundir a los beneficiarios.
Cuando esté disponible, se difundirá en redes y páginas oficiales, no a través de videos en plataformas digitales, de acuerdo con la institución.
Este punto es parte del engaño: la incertidumbre sobre las fechas de cobro hace que algunos beneficiarios sean más vulnerables a mensajes que prometen información anticipada a cambio de datos personales o acciones específicas.
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Qué pasa si el depósito no llega en la fecha programada
Si el depósito bimestral no llega en la fecha programada, el dinero no se pierde, de acuerdo con las Reglas de Operación.
La dependencia está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal.
Para aclarar cualquier problema con el cobro, el beneficiario debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.
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