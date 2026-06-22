Fraudes con la Pensión Bienestar 2026: así operan los que intentan quedarse con tu pago

La Secretaría de Bienestar alertó sobre un fraude que circula en redes sociales dirigido a derechohabientes de la Pensión Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Bienestar alertó sobre un fraude que circula en redes sociales y que busca engañar a los derechohabientes de los Programas y Pensiones para el Bienestar.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Bienestar, a través del portal oficial de Programas para el Bienestar, la entrega de los apoyos se realiza de manera directa.

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La institución recalca que los registros se hacen sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante con nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.

Los pagos de la Pensión Bienestar se realizan de forma directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al sumar los seis bimestres del año, el total asciende a 38 mil 400 pesos mexicanos, según las Reglas de Operación del programa publicadas por la Secretaría de Bienestar en el Diario Oficial de la Federación.

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Qué es la Pensión Bienestar y quiénes tienen derecho

Según las Reglas de Operación del programa, la Pensión para las Personas Adultas Mayores no exige historial laboral formal ni años cotizados.

Basta acreditar la edad, la nacionalidad mexicana y la residencia permanente en el país.

Para quienes aún no están inscritos, la ventana de registro de junio corre del 22 al 28 de junio en los Módulos de Bienestar de todo el país, de 10:00 a 16:00 horas.

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Responder correos o contestar mensajes no es requisito para recibir los apoyos de los Programas y Pensiones para el Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día exacto de atención depende de la letra inicial del primer apellido del solicitante.

Los documentos que se deben presentar son:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

Al registrarse, el solicitante puede nombrar a una persona auxiliar que realice trámites en su nombre con ese mismo conjunto de documentos.

La Pensión Bienestar entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante con nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no complete el trámite entre el 22 y el 28 de junio deberá esperar la siguiente convocatoria.

Un video en redes sociales difunde información falsa sobre un requisito que no existe

El comunicado de la Secretaría de Bienestar precisa que es totalmente falso que los beneficiarios deban cumplir requisitos adicionales para seguir recibiendo sus pagos.

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Responder correos o contestar mensajes no es, ni ha sido, condición para recibir el apoyo.

La Secretaría de Bienestar desmintió que solicite actualización de datos a sus derechohabientes para continuar con la entrega de apoyos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video que circula en la plataforma YouTube indica que es necesario actualizar información personal.

La dependencia no especificó quién difunde el material, pero dejó en claro que no tiene relación con ningún canal oficial del gobierno.

El exhorto de Bienestar a los derechohabientes es uno: mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y otras dependencias gubernamentales.

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El programa no exige historial laboral formal ni años cotizados para acceder al apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sitios autorizados son gob.mx/bienestar y portal oficial de Programas para el Bienestar.

El calendario de julio-agosto, pendiente de publicación oficial

El comunicado también aclara que el calendario de pago del bimestre julio-agosto aún no se ha publicado.

Esa incertidumbre es la que aprovechan quienes difunden videos y mensajes falsos para confundir a los beneficiarios.

Cuando esté disponible, se difundirá en redes y páginas oficiales, no a través de videos en plataformas digitales, de acuerdo con la institución.

La infografía muestra cómo la ausencia de un calendario oficial de pagos para la Pensión Bienestar Adultos Mayores facilita la propagación de fraudes y mensajes engañosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este punto es parte del engaño: la incertidumbre sobre las fechas de cobro hace que algunos beneficiarios sean más vulnerables a mensajes que prometen información anticipada a cambio de datos personales o acciones específicas.

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Qué pasa si el depósito no llega en la fecha programada

Si el depósito bimestral no llega en la fecha programada, el dinero no se pierde, de acuerdo con las Reglas de Operación.

La dependencia está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal.

Para aclarar cualquier problema con el cobro, el beneficiario debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.

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Los registros de junio se realizan del 22 al 28 en los Módulos de Bienestar de todo el país, de 10:00 a 16:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)