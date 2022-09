Álex Kaffie insultó a Laura Bozzo en vivo y ella respondió: “Prefiero ser larva a obesa”

Álex Kaffie insultó a Laura Bozzo en vivo y ella respondió: “Prefiero ser larva a a obesa” (Foto: Instagram/@kaffievillano)

Laura Bozzo lo volvió a hacer y esta vez fuera de La Casa de los Famosos 2; la presentadora de talks shows enfrentó un ácido comentario que Álex Kaffie le realizó en Sale El Sol, matutino de señal abierta con alcance nacional, de una manera que a más de uno le ha resultado cómica y justa, pues la enemistad de ambos ha traspasado la frontera del tiempo e incluso del hecho que laboraban para la misma empresa.

“Larva” ha sido una de las palabras favoritas del conductor para referirse a Bozzo, sin embargo siempre había sido usada a través de sus trabajos escritos o en los comentarios personales que hacía de ella en la televisión sin que estuviera presente. Tal vez por ese motivo, Laura en esta ocasión decidió defenderse y la forma en como lo hizo provocó la risa de, incluso, Gustavo Adolfo Infante, quien con ello habría dejado entrever su apoyo a la peruana.

Durante la emisión de Sale El Sol, la reina de los memes asistió para promover su el regreso de su programa Que Pase Laura, sin embargo su presencia no fue muy del agrado del presentador quien se dirigió de forma directa y sin rodeos a ella como “Señorita larva”, a lo que Bozzo le contestó “Prefiero ser larva a obesa”, causando la risa del resto de los asistente y provocando la furia de Kaffie.

El pique entre ambos comenzó desde los primeros minutos de su llegada, pues aún no comenzaban las preguntas del resto de los presentadores del matutino, cuando Álex le recordó sus momentos polémicos en La Casa de los Famosos, por lo que él la cuestionaba sobre las “asquerosidades que emanaba por la boca”, a lo que Bozzo le respondió: “¡lgual que tú!”.

“Tú también lanzas porquerías por la boca… Pero yo tengo un problema, no sé si lo tengas similar. Yo soy una persona que, muchas veces tengo la razón, pero la forma en la que digo las cosas, destruye toda la razón que yo tengo. Si dijera las cosas con inteligencia y sin ofender, demuestro que tengo la razón”, dijo Laura Bozzo.

Como si el momento no pudiera ser más incómodo, ambos protagonizaron un último golpe que terminó por comprobar que ni porque trabajan los dos para la cadena Imagen Televisión, tratarán de mejorar su forma de expresarse el uno del otro de manera pública, algo que desde su paso por Televisa y TV Azteca han hecho de manera muy polémica e incluso casi a un punto legal.

Álex Kaffie dijo que le gustaría ir a su programa Que pase Laura para protagonizar el caso: “Se quita lo obeso, lo larva no”, a lo que Bozzo le respondió: “Se quita lo obeso, lo larva no, me encanta. Y también voy a hacer otro que diga ‘Se rejuvenece con plata, pero lo bruto no me lo quita nadie”.

El regreso de Laura Bozzo a la televisión mexicana

Imagen Televisión no pierde la fe en los programas de formato talk show -contenido de entrevistas de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate-, pues después de la salida de Rocío Sánchez Azuara, han decidido renovar el proyecto con Laura Bozzo que se frenó por su participación en Telemundo.

El pasado lunes 26 de septiembre la “momia regreso”: “¡Y seguimos con el chisme! Porque aquí, aquí la tía loca, ¡La Momia! ¡Está de regreso!, no se lo pueden perder. Bienvenidos señoras y señores, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y cuando todos pensaban que estaba muerta, la momia está de regreso”, expresó en su nuevo debut.

