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Oro y plata: así se compran y venden las onzas este 22 de junio

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el valor de las piezas de estos metales preciosos

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Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)
Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena opción para aquellos que buscan hacer una inversión con menor riesgo, para iniciar una valiosa colección o simplemente para entregar un obsequio.

Cualquiera que sea el motivo para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno conocer que su valor no es estable, cambia día a día, tanto puede subir como bajar.

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El precio de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los valores de las piezas este lunes 22 de junio.

Oro y plata

El Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

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Varias de estas Instituciones cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.111 pesos en compra y 1.291 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 77.200 pesos en compra y 90.200 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 73.600 pesos en compra y 99.650 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 15.530 pesos en compra y 19.970 pesos en venta

Azteca de oro: 31.060 pesos la compra y 39.940 pesos la venta

Onza de Plata: 1496 pesos la venta y 992 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 96.405 pesos la venta

Onza de plata: 1427 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, tienes que saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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