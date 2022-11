El auge y declive de las boybands más representativas de la historia

Las boybands suelen ser sumamente aclamadas por el público (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Durante varias décadas las boybands han enardecido a miles de fans alrededor del mundo, ya sea por sus espectaculares shows, bailes, grandes canciones y el estilo de cada uno de los integrantes quienes en conjunto han logrado cautivar a las masas. Así, aunque el término se popularizó a finales de los 90 y el concepto ha ido evolucionando al punto en que actualmente la euforia por grupos como BTS ha trascendido, existieron en el camino muchas bandas que fueron consideradas como lo máximo en su época, pero el desenlace fue completamente inesperado.

Dentro de la historia existen varias versiones sobre los orígenes de las boybands, algunos dicen que todo habría iniciado con The Beatles en Reino Unido, pues pocos pueden olvidar la influencia que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr tuvieron desde la década de los 60; no obstante, otros datos apuntarían que los pioneros en este tipo de conceptos podrían ser The Jackson 5 -de donde se dio a conocer Michael Jackson- ; The Monkees, el cual fue un grupo clásico de pop rock y que contaba con inolvidables éxitos como I´m a believer o los exitosos New Kids on the Block.

Si bien, con el tiempo no se ha conseguido llegar a un consenso universal sobre cómo fue que todo empezó, algo en lo que todas estas agrupaciones coinciden es que estaban conformadas entre cuatro y cinco hombres, los cuáles no sólo destacaban por su talento musical, sino también por su performance en el escenario y, sin lugar a dudas, su atrayente apariencia.

Es por ello que a continuación recapitulamos algunas de las boybands que más se llegaron a popularizar a lo largo de la historia, pero que tristemente para muchos de sus fans, ya no están en el punto más álgido de su carrera.

The Jackson 5 es una de las precursoras (CBS Records)

Backstreet Boys

Cuando se menciona el término boyband, uno de los principales referentes que saltan a la mente es sin lugar a dudas Backstreet Boys, un grupo que surgió a partir de un anuncio de periódico colocado por Lou Pearlman, un hombre millonario que estaba en la búsqueda de cinco jóvenes dispuestos a convertirse en grandes estrellas de la música.

Así, fue que A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson fueron seleccionados y emprendieron un viaje sin saber que pasarían a formar parte del pódium más importante en la industria del pop.

No obstante, en un inicio y para asegurar el éxito, Pearlman no dudó en juntar un equipo de trabajo sin precedentes que incluía al manager de New Kids on the Block y otras importantes figuras como Max Martin, Denniz PoP o Herbie Chrichlow.

Pero esto no fue todo, pues los prometedores artistas también tuvieron que someterse a arduas clases vocales, de baile, y cuando fueron presentados al mundo formalmente en 1995 con el sencillo We’ve got it goin’on causaron una amplia respuesta a nivel mundial por tener un estilo fresco, galán, sumamente estadounidense que no pudo evitar que miles de jóvenes alrededor del mundo se derritieran por ellos.

Un año después los jóvenes no sólo contarían con una amplia popularidad, sino que debutaron en mayo de 1996 con su álbum Backstreet Boys el cuál rápidamente se convirtió en éxito.

De esta forma, el tiempo comenzaría a transcurrir para la boyband y acumularían grandes éxitos como Quit playing games, Everybody o I want it that way, pero no todo fue felicidad, pues los problemas poco a poco se fueron enraizando.

Y es que, años después de los inicios de la banda, Brian Littrell -uno de los integrantes de Backstreet Boys- demandó al Lou Pearlman por aparentemente estafar a la banda y no pagarles como era debido.

La banda continúa vigente (Foto: Twitter/@backstreetboys)

“Sólo en el año 1998 habíamos vendido millones de discos y tocado en algunos de los estadios más grandes del mundo, pero nuestras cuentas bancarias estaban vacías, nada tenía sentido. Nos dimos cuenta de que lo que estábamos viviendo no era legal”, mencionó Brian en el documental The Boy Band Con.

A pesar de los conflictos legales, la boyband continuó con su carrera, pero durante los primeros años de los 2000 las cosas comenzaron a cambiar drásticamente, pues A.J. McLean fue ingresado a rehabilitación por problemas con el alcohol y las drogas. Posteriormente, Nick Carter buscó comenzar su carrera por solitario y años más tarde, entre descansos que se tomó la banda y demandas, Kevin Richardson se despidió de la banda.

Desde ese instante, los miembros restantes de Backstreet Boys continuaron con su trayectoria profesional y después Richardson volvió a sumarse a las filas de la agrupación. Hasta el momento, la banda sigue vigente, sin embargo, el impacto como el que tuvieron en los años 90 es algo que quedó en la memoria de muchos de sus seguidores.

NSYNC

Como el drama no podía faltar, en los años 90 cuando Back Street Boys aún trabajaban con Lou Pearlman, el magnate decidió tomar un rumbo diferente de manera simultánea y comenzó a consolidar su segundo proyecto de Boyband, el cual se llamaría NSYNC y que contaría con grandes promesas musicales como JC Chasez, Joe Fatone, Jason Galasso -que rápidamente abandonó la boyband y fue suplantado por Lance Bass-, Chris Kirkpatrick y el mismísimo Justin Timberlake.

La banda fue un hit en los 90 (Foto: Archivo)

Dentro de las personas que incluidas en el proyecto, estaba también el manager de Backstreet Boys, por lo que de uno a uno se fueron sumando similitudes con la otra banda y eso generó una especie de rivalidad entre los fans.

NSYNC debutó con I want you back en 1998 y, debido al gran alcance que comenzó a tener, la fama empezó a desbordar en los integrantes de la banda. Desde entonces, la trayectoria de los jóvenes hizo que tuvieran grandes colaboraciones como con Gloria Estefan y consiguieran éxitos como Tearin’ up my heart.

Pero, en 1999, los conflictos con Lou Pearlman comenzaron a escalar, pues al igual que con Backstreet Boys se empezó a acusar al empresario de estar manejando fraudulentamente a NSYNC.

Desde entonces y hasta finales de 2002, la banda sobrellevó los problemas legales y continuaron con su carrera musical, sin embargo, cuando se dio por finalizada la gira Celebrity, los integrantes decidieron tomarse una pausa.

Fue desde ese momento que Justin Timberlake despegaría como solista para consolidarse como uno de los iconos más importantes en el mundo del pop. Durante los años posteriores, los integrantes de la boyband volvieron a reunirse en varias ocasiones para presentaciones cortas y esporádicas, sin embargo, no volvieron a producir música.

One Direction

Tras el auge de las boybands anteriores, pocos se esperaban que una banda volviera a impactar de la misma forma en la que estas lo hicieron y menos se preveía que el nacimiento de otro estandarte del pop surgiría en Reino Unido.

Fue gracias al reality show The X Factor que los nombres de Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne comenzaron a ganar popularidad entre millones de fanáticos y en las recién creadas redes sociales.

¿Cuál fue el papel de Zayn Malik en la separación de One Direction? (Foto: Archivo)

Aunque en aquellos años cada uno de los jóvenes audicionó de forma individual en el show de talentos comandado por Simon Cowell, fue durante sus participaciones en donde se decidió que podrían funcionar como un grupo y se les nombró One Direction.

Éxitos como What makes you beautiful, Drag me down, Story of my life, Best song ever y One thing serían unos cuantos de los cuáles conmoverían y harían brincar a miles de adolescentes en diversas partes del mundo. Además, algo que no faltó en este fandom eran los primeros shippeos a dos de los integrantes: Louis Tomlinson y Harry Styles.

Pero, tras varias giras mundiales como Take me Home, Up all night Tour o Where We Are, en 2015 las directioners se conmocionaron al escuchar que Zayn Malik abandonaría el grupo.

“Creo que es el tiempo correcto para mí de dejar la banda... Tengo que hacer lo que mandan los sentimientos en mi corazón. Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años, quien sea capaz de relajarse y tener tiempo privado lejos de la exposición”, decía el comunicado oficial de aquel entonces.

Después de ese momento, la banda continuó con sólo cuatro integrantes, pero poco tiempo después anunciaron que la banda se separaría por un periodo de dos años.

Los lamentos por parte de los fans no tardaron en llegar y, aunque la esperanza de que One Direction regresara seguía vigente después de ese par de años, poco a poco las y los directioners se percataron de que posiblemente los famosos tomarían rumbos separados.

Actualmente, Harry Styles no sólo tiene una exitosa carrera como solista, sino que también incursionó en el cine y en la industria de la moda. Por su parte, otros de los miembros con Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik o Louis Tomlinson llevan por su lado su carrera musical y continúan compartiendo su música con el mundo.

