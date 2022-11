Cuáles fueron los retos de Cuauhtli Jiménez al protagonizar “Finlandia”, una película sobre la comunidad muxe

(Foto: Ig cuauhtli_jimenez)

Este viernes se estrenó Finlandia en la Cineteca Nacional de la CDMX, una cinta dirigida por Horacio Alcalá y que busca retratar una faceta poco conocida de la comunidad muxe.

Y es que, en el Istmo de Tehuatepec, Oaxaca, una persona no sólo puede identificarse como hombre o mujer, sino que también está el tercer género: la muxeidad. En este sentido, podría decirse que muxe se refiere a quienes nacieron con sexo masculino pero que asumen roles femeninos en la sociedad, se identifican como mujeres o sienten atracción por hombres.

Fue ante esto que, Cuahtli Jiménez -protagonista Finlandia -platicó en exclusiva con Infobae México sobre su papel al interpretar a una muxe en este filme que ha sido ampliamente galardonado a nivel internacional.

“Amaranta (su personaje) es una chica que tiene una relación codependiente con su padre donde hay mucha violencia y, sin embargo, ella no se va de esa casa. Entonces lo primero fue preguntarme por qué no se va (...) que es lo que se genera en ella cada vez que el padre la insulta, golpea, intenta humillarla”, mencionó Cuahutli.

Y es que, contrario al conocimiento popular en donde se suele pensar que en esta región del Istmo las muxes son completamente respetadas, la película de Alcalá estaría mostrando que estas personas también llegan a vivir discriminación y violencia por parte de miembros de su comunidad.

Según el actor, que también forma parte del elenco de ¡Qué viva México! -la nueva cinta de Luis Estrada- Finlandia no es mera ficción, pues para realizarla, tanto el director como el equipo acudieron a Oaxaca para aprender y documentar lo que sucedía.

“En la comunidad muxe de repente hay una idealización o romantización de como es su vida y se habla mucho del honor que representa para los padres que uno de sus hijos sea muxe, pero no en todos los casos es igual. Hay padres o madres que no aceptan a sus hijas, los discriminan, los expulsan a la familia o no es una relación igual que a la de sus hermanos”, apuntó.

De acuerdo con Cuauhtli, su personaje no sólo se enfrenta a difíciles momentos familiares, sino que en cuestiones del amor ella está encandilada de un hombre casado y, durante, el metraje tendrá emprender un viaje emocional que cambiará su forma de ver las cosas.

En este mismo sentido, el artista tabasqueño externó que para él encarnar un personaje como Amaranta implicó también una gran serie de aprendizajes, tanto a nivel personal como profesional.

“Desde la manera de como hablaba como caminaba como se movia, creo que es el personaje del que me he desprendido más de como yo habito el mundo”, comentó y agregó:

Creo que lo que entendí es que en mi personaje es una relación codependiente y hay una especie de adrenalina que se genera al estar ahí y hay un vínculo emocional, aunque tóxico, que no le permite soltar muchas veces esas emociones.

(Foto: Ig cuauhtli_jimenez)

En la cuestión actoral, Cuauhtli ahondó en que uno de sus mayores retos al interpretar a Amaranta fue toda la parte de gesticulaciones, movimientos corporales y modulaciones de voz.

“Ahí lo que significó fue tiempo de ensayo (...) y luego tiempo de constatarlo ante la cámara, ver si eso iba a ver si funcionar o no (...) además el significado de Amaranta me gusta mucho porque es ‘la que nunca se marchita’”, rescató.

Aunque la cinta se proyectará a partir de hoy en La Cineteca Nacional de la Ciudad de México; en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara el 5 de noviembre y en HBO durante 2023, el filme ya se ha proyectado anteriormente.

A esto, el actor se mostró contento con la respuesta que el público ha tenido ante este proyecto donde el considera que es “la actuación de la que más orgulloso está”.

“Me siento muy conmovido sobretodo cuando la gente para decirme que vio la película (...) porque significa que ese reto de aproximarnos y de empatizar con esas situaciones de vida que no me corresponden se logró y ahí está un poco el por qué el oficio de ser actor. Me emociona mucho”, concluyó.

