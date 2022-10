Coaching, salud mental y privilegio en el deporte: los temas que se debaten post-pandemia en México

Septiembre suele ser un buen mes para el sector de los gimnasios, en el que registran altas de nuevos clientes y vuelven a recibir a los que dejaron el ejercicio durante el verano. No es así en este 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, que ha reducido los inscritos en un curso marcado por la incertidumbre. EFE/José Pazos/Archivo

La pandemia de COVID-19 ha sometido a una gran exigencia a los sistemas de salud pública de todo el mundo y ha puesto de manifiesto las deficiencias de la atención en materia de sanidad de las poblaciones. Y, aunque todo pareciera negativo, esta situación también abrió un interés genuino por parte de las personas en priorizar la sanidad pública de manera individual y colectiva.

Durante los últimos años inició un debate mundial en torno a la salud, así como un amplio cuestionamiento a las medidas tomadas por los gobiernos respecto al acceso a la actividad física. México no fue la excepción, pues, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población “activa físicamente que realiza deporte o ejercicio físico aumentó de 11.2% en 2020 a 21.8% en 2021 dentro de instalaciones públicas o lugares privados”.

Bajo este tenor, Infobae México tuvo la oportunidad de hablar con el Dr. Kent Bradley, experto en políticas públicas en EEUU; la Dra. Dana Ryan, especialista en nutrición especial de atletas de alto rendimiento como Cristiano Ronaldo y el equipo de LA Galaxy; además de la Dra. Rocío Medina, especialista en nutrición con especialidad en prevención de obesidad en México.

En un encuentro previo al arranque del evento hecho por Herbalife, Extravaganza 2022 en el Auditorio Nacional, estos personajes externaron sus puntos de vista, en cuanto a algunas medidas de salud pública que podrían ser replicables en México, el uso del coaching por las nuevas generaciones digitales o la relación existente entre la salud mental o privilegios para poder realizar deporte.

En primera instancia se debe de entender que, de acuerdo con Kent Bradley -egresado de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Minnesota-, “los principios de la salud pública son universales y se complementan entre la individualidad hacia lo colectivo”.

De acuerdo con el experto existen algunas estrategias que las autoridades de cada región podrían implementar para contribuir a la creación de una comunidad más saludable.

Entre algunas de ellas están:

- Proveer un ambiente seguro y saludable para poder ejercer alguna actividad física

- Promover estilos de vida saludables

- Crear alianzas y mayor difusión

- Realizar investigaciones científicas

- Movilización comunitaria para la acción

El camino hacia una cultura del deporte

La implementación de políticas públicas en favor a una vida más saludable no es algo extraño en los mexicanos, basta recordar la campaña Chécate, Mídete, Muévete implementada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2013 que buscaba prevenir la obesidad y el sobrepeso en la población. Las tres primicias de esta estrategia iban destinadas a vigilarse médicamente, alimentarese sanamente y activarse de forma física.

Pero los impulsos del gobierno por parar con el sedentarismo no se detuvieron ahí, pues en 2017 se implementó La estrategia Nacional de Activación Física Muévete, la cual tenía como objetivo “desarrollar la cultura física entre la población en general a través de la masificación de la Activación Física”.

Es por ello que para la Dra. Rocío Medina, quien es médica egresada por la Universidad Autónoma de Nuevo León resaltó para este medio que “el deporte es replicable” en todas sus aristas y que esta participación es en gran parte promovido por la sociedad civil.

“Estos deportes han sido por el interés de los jóvenes [...] yo veo una juventud más activa que ha surgido de la sociedad hacia el gobierno”. Aunada a esta situación, la especialista en prevención de obesidad en México hizo un llamado a los gobiernos locales, estatales y gubernamentales de promover una cultura del deporte en todos los niveles.

Del confinamiento a la “Nueva Normalidad”

El 28 de febrero de 2020 lo que parecía lejano para muchos mexicanos comenzó a suceder, pues se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Así, aunque en aquel entonces parecía un hecho no tan relevante, sólo era el inicio de más de dos años de implementación de medidas extraordinarias para preservar la vida de los connacionales.

Para el 23 de marzo del 2020, inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, que impulsó las medidas de distanciamiento social para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. A partir de ese momento, parte de la población se confinó en sus hogares y comenzaron a salir sólo para temas esenciales.

En este sentido, el deporte también sufrió modificaciones, ya que gimnasios y centros deportivos cerraron sus puertas por amplios periodos.

Ya con la reapertura progresiva de las actividades que se fue realizando durante el último año y medio, algunos mexicanos volvieron a salir de sus casas para realizar ejercicio en lugares públicos o privados, pero otros han dejado a un lado esta cultura del deporte, por otros factores estructurales que han salido a relucir.

La Dra. Rocío Medina maestra en Nutrición y Obesidad añadió que uno de los motivos por los que la gente no realiza deporte es por la falta de espacios y por la opacidad de las autoridades.

“Estamos en un tema que la inseguridad impera en toda la sociedad, el solo salir a caminar ya no es tan sencillo, por el miedo, la contaminación, realmente los gobiernos nos deben de proveer de áreas seguras y adecuadas para realizar una actividad física que no necesariamente pueda ser de alto costo”, indicó.

Por su parte, Dana Ryan, experta en nutrición, apuntó que la contingencia sanitaria por COVID-19 también trajo consigo consecuencias en la salud mental de la población, lo cual también puede influir en la forma e intensidad de activarse físicamente.

“Tras la pandemia hemos visto un aumento en la depresión y la ansiedad, lo más importante paso a ser la salud mental, por ello es importante para saber a quién sigues, pues muchas veces uno se pregunta ‘Soy suficiente, tengo el cuerpo adecuado este tipo de cuestionamientos pueden casuar mucho daño sin un profesional”, dijo.

Para finalizar, Rocío Medina remarcó que “‘El ejercicio nos salva’ de problemas de salud física, de enfermedades crónicas y metabólicas, del estrés, de las adicciones, de la obesidad”

Ejercicio: una forma de auto agradecimiento pero a la vez de privilegio

México ocupa el quinto lugar de obesidad en el mundo, de acuerdo con el último informe de la Federación Mundial de Obesidad y se estima que la cifra aumente en 35 millones de adultos para la siguiente década. Sin embargo, más allá de caer en culpar a los individuos, Dana Ryan reflexionó que el problema de obesidad en el país debe plantearse como un problema estructural.

“El deporte para muchas personas es un privilegio” señaló de forma contundente y añadió: “Ejercitarse y mover el cuerpo es algo por lo que debemos de estar, pero es una realidad que no todos pueden, a veces algunos piensan que para hacer ejercicio se puede hacer con lo que tenemos en la mano y comienza con cosas muy simples, como bajar las escaleras, caminar, correr”.

La especialista, quien trabajó con astro portugués, Cristiano Ronaldo, comentó que ser atleta es un estilo de vida que debe implementarse en múltiples aspectos de la cotidianidad. Asimismo, remarcó que pequeños cambios en los hábitos pueden tener un amplio beneficio en la salud.

“Ser un atleta es un estilo de vida, no solo se trata de lo que haces en el trabajo se trata de las decisiones que tomas todo el día, no necesariamente tiene que ser un atleta de alto rendimiento, pero te puedes inspirar en sus rutinas, su dieta, así que se puede adaptar a la vida de una persona común, pues esto podrá ayudar en su entrenamiento y su vida”, enunció.

¿Es bueno o malo el coaching?

Durante la pandemia por COVID-19, ciertas plataformas digitales como TikTok se volvieron parte del día a día de las personas. Y con ellas inició un debate sobre prácticas conocidas como coaching.

Según el Dr. Kent Bradley el papel de un coach es ser un incentivador para que las personas puedan alcanzar sus metas.

“En los Estados Unidos, observa el impacto que ha tenido el coaching, ha fomentado a la gente a cumplir sus propósitos, lo más importante es que alguien esté presente de manera consistente contigo, nosotros le decimos cuidados de salud”, mencionó.

No obstante, el también retirado de las Fuerzas Armadas Americanas destacó que se debe tener cuidado con los influencers o personas que no están capacitadas de forma adecuada para ejercer ese tipo de prácticas, pues podría conllevar un riesgo.

“Internet es un arma de dos filos, gran parte de la información no es actualizada ni es acertada, así que el coaching debe de ser dado por personas que son especialistas, no es para cualquiera porque es muy serio, ya que si alguien confía en ti y tú no estás preparado y das consejos, en vez de beneficiar vas a perjudicar”, remató.

