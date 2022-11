El doloroso mensaje de Nick Carter tras la muerte de su hermano Aaron

Aaron Carter fue encontrado muerto en su casa de California el 5 de noviembre a los 34 años (@nickcarter)

Nick Carter se refirió a su relación “complicada” con su difunto hermano Aaron Carter en un sentido homenaje tras la trágica muerte del cantante que fue encontrado muerto el sábado en su casa en Lancaster, en California. Según informó el medio norteamericano TMZ, el cuerpo fue hallado en la bañera de la propiedad.

“Mi corazón se ha roto hoy”, comenzó un largo tributo junto con una presentación de fotos de él y Aaron a lo largo de los años. “Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”.

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, dijo Carter a su publicación.

El miembro de Backstreet Boys de 42 años concluyó: “Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito”.

Aaron y Nick Carter tuvieron una relación de hermanos tensa a lo largo de los años (@nickcarter)

“Lamentamos mucho confirmar que Aaron Carter fue encontrado inconsciente esta mañana en su casa en Palmdale, CA”, dijo el representante del cantante. “La familia ha sido notificada y volará a Los Ángeles”, continuó el portavoz. “Aaron trabajó muy duro hacia el final de su vida en recuperación, para ser un buen padre y hacer las paces con su familia”.

Según fuentes policiales, las autoridades llegaron al lugar luego de una llamada al 911 a las 11 am, hora local. El pedido de auxilio decía que alguien se había ahogado. Hasta el momento no se informó la causa oficial de la muerte y es probable que no se revele hasta que se haya completado la autopsia y el informe del forense.

Los vecinos hablaron con la prometida de Carter, Melanie Martin, quien les dijo que la empleada doméstica que fue quien encontró al músico sin vida, y que retuvieron para interrogarla mientras que la propia Martin “esperó durante horas” información de la policía.

Representantes de la familia de Carter confirmaron más tarde la muerte del cantante. Martin, a quien se vio afuera de su casa llorando, pidió privacidad en este momento tan doloroso.

Su muerte se produce solo unos días después de que Carter fuera detenido bajo sospecha de estar los efectos de las drogas. El cantante luego fue liberado.

Melanie Martin y Aaron Carter (Foto: Instagram@missmelaniemartin)

En 2019, Nick anunció que él y su hermana Angel habían solicitado una orden de restricción contra Aaron, diciendo en un comunicado que Aaron supuestamente tenía “intenciones de matar a mi esposa y a mi hijo por nacer”.

“Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya pedido que busquemos una orden de restricción contra nuestro hermano Aaron”, escribió Nick en ese momento. “No nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia”.

Nick agregó que todavía amaba a Aaron y esperaba recibir “el tratamiento adecuado que necesita antes de que le suceda algo a él o a cualquier otra persona”.

Aaron reaccionó a la orden de restricción en Twitter ese mismo día y compartió: “Así que mi hermano acaba de recibir una orden de restricción en mi contra. Y me acaban de entregar jajaja”.

“Cuídate. @NickCarter hemos terminado de por vida”, continuó. “No lo he visto en cuatro años. Y no tengo la intención de hacerlo... Estoy asombrado por las acusaciones que se hacen en mi contra y no le deseo daño a nadie, especialmente a mi familia”.

En 2019, reveló que le diagnosticaron ‘trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca’, según CNN.

Aaron Carter saltó a la fama a finales de la década de 1990 como cantante de pop y en total publicó cuatro álbumes de estudio. En el primero, en 1997, tenía sólo 9 años

El músico tenía un hijo, Prince.

La madre de Prince y su novia publicó en video en TikTok llorando minutos después del anuncio. Se puede ver a Martin conduciendo mientras llora frente a la cámara. Luego, la pareja del cantante emitió comunicado: “Mi prometido Aaron Carter falleció. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser un viaje para criar a un hijo sin padre. Respete la privacidad de mi familia mientras aceptamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados.’

Los tributos comenzaron a llegar a la ex estrella.

Hilary Duff, quien salió con Carter a principios de la década de 2000, rindió homenaje a su ex novio en una conmovedora publicación de Instagram el sábado por la noche luego del impactante anuncio de la muerte del cantante y actor.

“Para Aaron: lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente. Mi yo adolescente te amaba mucho. Enviando amor a su familia en este momento”, compartió Duff.

“La fama a una edad temprana es a menudo más una maldición que una bendición y sobrevivir no es fácil”, compartió la compositora Dianne Warren en Twitter.

Hilary Duff, quien salió con Carter a principios de la década de 2000, rindió homenaje a su ex novio (Photo by Lucy Nicholson/Getty Images)

Aaron saltó a la fama en 1997 con su álbum debut homónimo, seguido de Aaron’s Party (2000), Oh Aaron (2001) y Another Earthquake! (2002).

Sus primeros éxitos incluyeron “Aaron’s Party (Come Get It)”, “That’s How I Beat Shaq” y su versión de “I Want Candy” de The Strangeloves. Aaron abrió una gira para los Backstreet Boys y Britney Spears antes de embarcarse en su primera gira en solitario en 2000.

Aaron apareció junto a Nick y sus tres hermanos Bobbie Jean, Leslie y Angel en un reality llamado " House of Carters”, y compitió en la temporada 9 de “Dancing with the Stars” en 2009, quedando en quinto lugar con su compañera Karina Smirnoff.

En los últimos años, Aaron se pasó al rap y lanzó su quinto y último álbum de estudio LØVË en 2018, 16 años después de su álbum anterior.

Carter también fue actor, apareciendo como él mismo en programas como “Lizzie McGuire” y “Sabrina the Teenage Witch”, así como papeles en “7th Heaven” y las películas “Fat Albert”, “Popstar” y “Supercross”. Además, hizo su debut en Broadway junto a JoJo en “Seussical the Musical” en 2001, y apareció en una producción Off-Broadway de 2011 de “The Fantasticks”.

