Qué piensa Michelle Salas, Sebastián y Emiliano Zurita de la relación amorosa que viven sus padres

Qué piensa Michelle Salas y Sebastián y Emiliano Zurita de la relación entre Stephanie y Humberto (Fotos: Instagram/@michellesalasb/@zuritahm)

Uno de los rumores amorosos más sonados en redes sociales y medios de comunicación por fin ha sido confirmado por uno de los implicados: Humberto Zurita y Stephanie Salas están dándose una segunda oportunidad en el amor, luego de que ambos años atrás atravesaran difíciles circunstancias, quedando él viudo y ella siendo madre soltera.

La confirmación de una de las nuevas mediáticas relaciones en la farándula mexicana también ha comenzado a sugerir escándalos, polémicas y problemas, pues desde que el gran villano de La Reina del Sur externó que “ama” a la nieta de Silvia Pinal, lo que pensaran los hijos de sus anteriores relaciones causó tanto ruido que, incluso, se llegó a pensar que no era de su aprobación.

Ahora la hija de Luis Miguel y los hijos de la fallecida actriz Christian Bach han roto el silencio y sus declaraciones han cautivado a todos, pues una vez más los rumores eran falsos ya que los hermanos Zurita y Michelle están más que contentos por ver a sus padres rehacer sus vidas después de años en soltería, que incluso para él se pensó que sería eterna.

La hija de Luis Miguel está de acuerdo en la relación Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group

Sebastián y Emiliano Zurita fueron los primeros en parar las especulaciones, aunque sería de manera indirecta pues fue su padre quien lo hizo por ellos ya que la gran carga laboral de ambos les ha hecho imposible un encuentro con la prensa mexicana. A tres años del sensible fallecimiento de su madre, las constantes publicaciones de su padre viudo sobre ella hicieron pensar a más de uno que las cosas estarían así muchos años más, pero ahora todo ha cambiado.

“Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘Oye, voy a llevar a Stephanie. [Me dijo:] ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie?...pues tráetela”, dijo el actor de 68 años al programa de televisión matutino Sale el sol.

Del lado de Michelle Salas la situación ha sido igual, pues después del homenaje que se le realizó a la última diva del Cine de Oro mexicano en Bellas Artes, los encuentros públicos se han limitado por completo y más aún ante el anuncio del gran regreso de Luis Miguel a la música y las presentaciones en vivo. Por ello, Rafa Herrerías dijo que Michelle Salas era su ahijada y él mandó un mensaje a la influencer preguntándole qué pensaba ella del nuevo amor de su mamá, contó Pati Chapoy en el programa Ventaneando de TV Azteca.

Los actores Emiliano Zurita y Sebastian Zurita participan el domingo 12 de mayo de 2019, en la gala de la entrega de los Premios Platino en el parque Xcaret, de Playa del Carmen, en la Riviera Maya (México). EFE/Alonso Cupul/Archivo

“Padrino, estoy muy bien, muchas gracias y gozando y disfrutando y de acuerdo con que mi mamá sea feliz”, le contestó Michelle Salas a su padrino de bautizo.

Por otro lado Univision también ha reportado que se han puesto en contacto con ella y la respuesta ha sido completamente favorable, por lo que Michelle Salas y Sebastián y Emiliano Zurita estarían en completo acuerdo de ver a sus padre enamorados, dándose otra oportunidad en el amor y con la disposición de incluso convivir en su nueva familia política.

Humberto fue el primero en dar el “Sí”

En una participación dentro el programa de Maxine Wooodside, el protagonista de grandes telenovelas de los años 80 y 90 rompió el silencio acerca de su relación con la madre de la hija de Luis Miguel, esto luego de que la periodista enfrentara al actor por si responder a la prensa en Argentina y no a la de México, tema que ya en otros espacios también había provocado esa molestia entre otros comunicadores de gran renombre.

Humberto Zurita por fin confirmó que “ama” a Stephanie Salas (Fotos: Instagram/@stepaniesalasoficial/@zuritahm)

“Lo único que yo te voy a decir es: la amo, punto. ¿Ok? Listo. Lo demás, ustedes ahí escriban lo que quieran, digan lo que quieran”, expresó.

