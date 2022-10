Humberto Zurita por fin confirmó que “ama” a Stephanie Salas (Fotos: Instagram/@stepaniesalasoficial/@zuritahm)

Uno de los rumores amorosos más sonados en redes sociales y medios de comunicación por fin ha sido confirmado por uno de los implicados: Humberto Zurita y Stephanie Salas están dándose una segunda oportunidad en el amor, luego de que ambos años atrás atravesaran difíciles circunstancias, quedando él viudo y ella siendo madre soltera.

Aunque la especulación sobre una nueva relación sentimental entre el que fue esposo de la fallecida actriz Christian Bach y la nieta de Silvia Pinal ya había sido confirmada por Sylvia Pasquel, en un encuentro con la prensa donde incluso lo llamó “yerno”, es ahora el protagonista de El Galán quien después de la insistencia de la prensa e incluso mostrar públicamente su molestia ha confirmado el amorío.

En su más reciente participación dentro el programa de Maxine Wooodside, el protagonista de grandes telenovelas de los años 80 y 90 finalmente rompió el silencio acerca de su relación con la madre de la hija de Luis Miguel, esto luego de que la periodista enfrentara al actor por si responder a la prensa en Argentina y no en México, tema que ya en otros espacios también había provocado esa molestia entre otros comunicadores de gran renombre.

“Lo único que yo te voy a decir es: la amo, punto. ¿Ok? Listo. Lo demás, ustedes ahí escriban lo que quieran, digan lo que quieran”, expresó finalmente el actor, quien durante años ha sido cuestionado por sus fans quienes habían querido que volviera a hacer su vida, pues a pesar de que ha mostrado gran respeto por la memoria de la madre de sus hijos, la vida en soledad no era muy de su agrado para su querida estrella.

A pesar de la confirmación que más de uno ha celebrado en redes sociales, Humberto Zurita también agregó que no está dispuesto a compartir su vida personal con el mundo, debido a que para él ese tipo de temas son exclusivos, poniendo un alto a futuros cuestionamientos que sean sobre su nueva pareja, ya que no responderá nada más.

“Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo, y tú como periodista sabes cómo abordar, una de sus compañeras me dijo eso, ‘Es que yo los vi’, y por qué no me preguntaste en el momento, te perdiste la nota”, sentenció Zurita.

El actor aseguró que no hablará más del tema Foto: Getty Images

La indiscreción de Sylvia Pasquel sobre el nuevo romance de su hija

Hace solo un par de días, la especulación sobre una nueva relación sentimental entre el padre de Sebastián y Emiliano Zurita y la “nieta favorita” de la última diva del Cine de Oro mexicano fue confirmada por la integrante de Siempre Reinas, reality show a lado de Lucía Méndez, Laura Zapata y Lorena Herrera para Netflix, en un encuentro con la prensa.

“Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él”, declaró la primera actriz con una sonrisa a diversos medios de comunicación, para después agregar que cualquier madre en México sería feliz de tenerlo como yerno, aún cuando la diferencia de edades es notoria y en los últimos años se ha tratado de cambiar esa forma de generar relaciones sentimentales por diversos temas de psicología y luchas sociales.

“Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno”, aseguró la hija mayor de Silvia Pinal, confirmando así el romance entre la cantante y el actor, aún cuando Humberto Zurita es 16 años mayor que su hija, aunque ese tema al parecer no es ningún inconveniente para la familia o incluso para los fans de ambos.

La actriz es muy unida a su hija Stephani y a su nieta Michelle Salas (Foto: Twitter)

“¿Quién dijo eso?”: la negativa de Salas sobre Zurita

Hace unos días, al ser cuestionada sobre los rumores, Stephanie Salas se mostró bastante sorprendida con las especulaciones, con lo que dejó entrever que se trata de puras suposiciones. “¿Quién dijo eso?”, comentó desconcertada, pero no dijo nada más al respecto y corrió a su medio de transporte particular para huir del lugar.

