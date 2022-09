Sylvia Pasquel defendió homenaje de su madre en Bellas Artes: “No hay chile que les embone”

Sylvia Pasquel defendió homenaje de su madre, Silvia Pinal, en Bellas Artes (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

La dinastía de Silvia Pinal no ha dejado de estar envuelta en la polémica desde el pasado diciembre del 2021, cuando la última diva del Cine de Oro mexicano se contagió de COVID-19 e incluso permaneció hospitalizada por una semana. Aunque ahora su homenaje en el Palacio de Bellas Artes parecía ser el cierre a los escándalos, se ha convertido en un nuevo capítulo de la historia de drama.

La forma en cómo se rindió tributo en vida a la primera actriz no ha sido del agrado de más de uno, por lo que la organizadora y su hija mayor, Sylvia Pasquel, ha salido a encarar a cada uno de los detractores de su trabajo, externado que muchas de las cosas que pasaron no dependía de ella si no de la institución pública que se propuso para realizar el detalle a su madre, así como de los recursos públicos que se dieron, por lo que aseguró que de la forma en que hubiera sido, al final de todas manera no estarían contentos con el resultado.

La actriz, quien este 12 de septiembre cumplirá 91 años, lució visiblemente emocionada y en todo momento "mandó besos" y aplaudió (Foto: Archivo)

“No hay chile que les embone, pero al final del día yo cumplí lo que le prometí a mi mamá, le hice su homenaje. Todo está dentro de una situación burocrática, no nada más es de que yo llego y ‘Ya me dieron el Palacio de Bellas Artes, ahora voy a hacer esto’, no, yo puedo hacer solamente lo que a ellos también les permite su presupuesto y también que es un recinto cultural que tiene que traer de sus mismas instituciones culturales parte al mismo homenaje”, externo Pasquel ante un reciente encuentro con medios de comunicación.

Pese a las críticas, la actriz que pronto formará parte del reality show Siempre Reinas de Netflix, a lado de Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera, aseguró que ella sí está contenta con el resultado pues lo primordial era ver a su madre feliz y satisfecha por algo que le costó toda su vida conseguir, pues son contadas las estrellas que han obtenido una distinción de ese grado y en vida.

El homenaje a Silvia Pinal contó con la presencia de figuras del arte y el entretenimiento (Foto: Archivo)

“A lo mejor el espectáculo fue demasiado sobrio para unos, para otros pues también existe la cámara negra y no todo tiene que ser colorido y pantallas, hay momentos que a lo mejor ellos lo quisieron así con esa sobriedad por el Palacio de Bellas Artes, pero mi mamá era la que quería su homenaje y pues se lo cumplí, lo demás me anda valiendo sombrilla”, agregó.

Ha sido inevitable que Sylvia Pasquel no sea cuestionada por las polémicas declaraciones de su hermana, Alejandra Guzmán, y la incertidumbre que hay en el público mexicano por saber quién está diciendo la verdad detrás del motivo que no permitió que la cantante interpretara alguna canción en el recinto en honor a su madre.

“Ya sabíamos que iba a haber cosas buenas y malas afuera, pero realmente lo que pasó a nivel familiar y a nivel mi mamá eso es algo inolvidable y eso es con lo que yo me quedo. Siempre nos han querido enemistar, por más que nos hacen eso, ahí está la portada de la revista Hola , ahí hicieron un detrás de cámaras y verán que estábamos jugando, riendo, Ale estaba acabando la caja de papel por lo que sudaba, cosas que pasaron como familia chistosas, pero si ustedes insisten en que pelamos, qué le puedo hacer. Se quedó con las ganas porque quiso, al final yo convoco y el que se sube al tren pues se sube”, finalizó.

Alejandra Guzmán aseguró que no se le invitó a cantar Fotos: Getty Images

Aún con las críticas, otras grandes celebridades han asegurado que la decisión de la dinastía los ha inspirado a buscar algo asimilar también en vida, pues los homenajes después de la muerte es algo que ya no quieren o aspiran.

