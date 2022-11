Andrea Escalona contó cómo se enteró de la muerte de Magda Rodríguez

Magda Rodríguez y Andrea Escalona. (Captura Instagram: @andy_escalona)

Andrea Escalona está viviendo uno de las etapas más bonitas de su vida, se encuentra en la dulce espera de su primogénito que, según ha compartido en algunas entrevistas, podría nacer tan solo unos días antes de Navidad. Aunque en los últimos meses se ha mostrado muy feliz en Hoy -programa donde colabora como conductora- y redes sociales, en reiteradas ocasiones ha confesado que se siente triste por no poder compartir este importante momento con su madre, Magda Rodríguez, quien falleció el 01 de noviembre de 2020.

En el marco del Día de Muertos 2022 la presentadora se sinceró sobre la ola de emociones que sintió al colocar, por primera vez, un altar en honor a su mamá. Para comenzar, contó que cuando se cumplió un año del fallecimiento de Magda Rodríguez no puso una ofrenda porque todavía estaba atravesando por su proceso de aceptación, pero este año decidió hacerlo, pues considera que será una buena manera de acercar a su hijo con su abuela.

La productora que trabajó en Televisa y TV Azteca perdió la vida a los 57 años de edad. (Captura Instagram: @andy_escalona)

“Por primera vez empecé a poner la foto, pedí que me llevaran unas palmas, velitas, le puse su champagne que le gustaba, su tequila [...] no es que se le recuerde específicamente porque creo que Magda me hace falta todos los días, la pienso a diario y la recuerdo siempre, pero sí, por primera vez a mi manera hice un altar porque no era de hacer altares ni de poner nada”, declaró en entrevista con Edén Dorantes.

La conductora de 36 años explicó que en un principio no quería poner la ofrenda porque no quería plasmar que su madre ya no está, no obstante, tomó valor y con mucho amor se sumó a la tradición.

Es un proceso bien complicado. Creo que solamente la gente que ha vivido una pérdida sabe más o menos cómo está el rollo. Magda se fue un primero de noviembre y en dos años ha sido como [un parpadeo], pero han pasado tantas cosas, conocí a Marco, viene mi bebé.

Magda Rodríguez era productora de Hoy cuando murió. (Foto Instagram: @andy_escalona)

Durante la misma entrevista recordó cómo vivió el trágico día en que su madre perdió la vida. Como nunca antes explicó que durante todo ese mes de octubre pasó por una fuerte depresión y, aunque reflexionó sobre la situación que estaba atravesando, no entendió el origen de su problema hasta que murió Magda Rodríguez. De hecho, contó que, sin saberlo, quería pasara la noche con la productora, pero ella accedió porque tenía miedo de tener COVID-19 y contagiarla.

“El día anterior no había podido descansar del todo bien, todo octubre de hace dos años para mí fue muy malo. No sé si creas que en esto que como que las almas presienten algo y yo siento que Magda, como mi alma gemela, yo todo octubre estuve muy triste”, mencionó.

Tras su muerte su hermana, Andrea Rodríguez, quedó como productora de Hoy. (Foto: Instagram de Andrea Rodríguez)

Andrea Escalona terminó respetando la decisión de su mamá, pero al día siguiente trató de ponerse en contacto con ella para que desayunaran juntas, pero lamentablemente ya era muy tarde. Le habló a una mujer que trabajaba con la productora para que fuera a su cuarto para que checara por qué no le contestaba y así lo hizo, gracias a ello detecto

“Me dice: ‘Ay señorita, se levantó pero se sintió medio cansada y se volvió a dormir’ [...] todavía me acuerdo como si fuera ayer que caminando y todo yo pensé en ese momento que si le pasaba algo a mi mamá yo me muero y en eso me dice: ‘Señorita, no respira’”, recordó.

(Captura Instagram: @andy_escalona)

En cuanto su peor miedo se hizo realidad le habló a una ambulancia y se puso en contacto con su tía, Andrea Rodríguez.

Ya cuando la encontré ya estaba tibia. Hoy estamos, mañana quién sabe y literal, yo lo vi así de una mujer que estaba fuerte, que estaba bien.

