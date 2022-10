Cómo será el esperado regreso de Luis Miguel a los escenarios

El cantante es ampliamente popular (Foto: Getty Images)

Era noviembre de 2018 y, aunque Luis Miguel llevaba una amplia trayectoria musical que lo respaldaba desde hace años, los abucheos por parte del público y los comentarios negativos comenzaron a llenar el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

Y es que no sólo se comenzó a reportar que aparentemente el aclamado intérprete de La Incondicional habría iniciado su presentación con media hora de retraso, sino que se le acusó de arrastrar las palabras, hacer playback y hasta de cantar incompletas algunas canciones.

Pero esta no fue la primera vez que el cantante hizo enfurecer a sus fans, pues ese mismo año, el artista protagonizó varias controversias al arremeter contra su equipo de técnicos de sonido y gritarles frente a todos.

La bomba más temida ya había sido soltada: Luis Miguel estaba cancelando sus conciertos como el de la ciudad de Morelia, en el centro de México, y las justificaciones que dio su equipo solo acrecentaron de manera exponencial el disgusto de sus seguidores.

A casi cuatro años de estos incidentes y de un Luis Miguel que se alejó de las pantallas, una nueva llamarada se encendió, pues no sólo comenzaron a circular fotografías del cantante de Ahora te puedes marchar en las que se le ve con un rostro rejuvenecido, sino que algunas de las personas más cercanas al artista dieron indicios del posible regreso de Micky a la industria musical.

Luis Miguel podría volver en 2023 (Foto: Getty Images)

La señal del regreso de El Sol

Fue el pasado 17 de septiembre, después del combate entre los boxeadores Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golvkin en Las Vegas, Nevada, donde el empresario Carlos Bremer compartió con Televisa Espectáculos, uno de los primeros indicios sobre lo que se aproxima en la carrera de su amigo Luis Miguel.

“Hablé con él hace dos semanas, está en España. Ya está preparándose para una gira de 200 conciertos. Viene con todo 2023″, comentó el empresario.

Días después, el también emprendedor de Shark Tank reiteró sus afirmaciones y aseguró que la reaparición de El Sol cautivará hasta a los más escépticos.

“Yo sí hablé con él, se está preparando mucho, y pues yo lo quiero mucho, lo adoro como amigo y ahí estoy para lo que se le ofrezca. En grande (regresará)”, aseguró el director de la financiera VALUE, quien asistió a los XV años de Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez.

Estas declaraciones dejaron dudosos a muchos usuarios en redes sociales, sin embargo, sería Jorge El Burro Van Rankin -conocido amigo de Luismi- quien confirmaría la información de forma tajante.

Luis Miguel y el Burro Van Rankin son amigos de toda la vida (Foto: Instagram/@burrovan)

“No lo he visto, pero sé que grabó un disco nuevo, va a regresar a los escenarios con un discazo espectacular”, comentó el conductor del programa Miembros al Aire durante un encuentro con los medios y agregó:

“De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja”.

La inesperada reacción de los fans de Luis Miguel

Tras estos fuertes rumores sobre el retorno de una de las estrellas más importantes en el mundo de la música latina, Infobae se dio a la tarea de conocer cuáles son algunas de las opiniones que tienen algunos de los fans del intérprete de Hasta que me olvides y si estarían dispuestos a darle una segunda oportunidad.

Arizbé Casanova, contó que durante su vida llegó a asistir alrededor de cinco conciertos de Luismi y, como un viaje a los ayeres, recordó que antes de todas las polémicas, asistir a un concierto del famoso era algo inolvidable.

El cantante mexicano llegó a ser abucheado (Foto: EFE/Leonardo Muñoz/Archivo)

“Cantaba sus canciones más viejitas y todas las personas se paraban a cantar. Además, su espectáculo de inicio era muy bueno y empezaba casi siempre con Luz Verde”, dijo la mujer de 49 años.

Pero, aunque esta fan es una férrea admiradora de El Sol, tras enterarse hace unos años de todos los problemas y complicaciones que experimentaban los asistentes sus presentaciones, decidió no arriesgarse a acudir a los últimos conciertos que el artista llegó a dar en la capital del país Azteca.

“No fui a ninguno de sus últimos conciertos, estaban muy caros ya sus boletos y luego sí me enteré de que cancelaba... me dio coraje, porque no eran baratos y luego fue como esperar muchos años, que llegara y cancelara. Me enteré de uno donde cantó dos canciones y ya no volvió a salir, la verdad se me hizo como muy payaso de su parte, nunca hubo más explicaciones, entonces ya no salía, así que qué decepción para la gente que lo seguía tanto y tuvo que pasar por esta situación”, sentenció.

En este sentido, Alma Arzaluz, otra de las fans incondicionales de Luis Miguel, comentó que ella también llegó a sorprenderse cuando el cantante comenzó a decaer en sus shows y también aseguró que no fue una actitud adecuada hacia sus admiradoras.

“He ido a tres conciertos de Luis Miguel, fui con mi esposo y el recuerdo más grande que tengo es haber asistido con él. Nunca me tocó un concierto que cancelara, pero cuando vi eso me quedé pensando en toda la gente que hizo el esfuerzo por comprar un boleto porque son caros y la excusa que dieron era que fue porque estaba borracho”, destacó.

El debate entre generaciones

Aunque Arizbé señaló que no volvería a acudir a un concierto de Micky por la mala fama generada a lo largo de los años y supuso que posiblemente las nuevas generaciones no estarían dispuestas a acudir a la posible gira de Luis Miguel en 2023, Raúl Ojeda, de 26 años, se mostró en disposición de presenciar por primera ocasión a uno de los cantantes más emblemáticos de México.

“Sí estaría dispuesto a verlo, creo que sería una presentación histórica por todo el talento que tiene y la personalidad que es, además como Luis Miguel no hay dos. Su disco sería tal vez algo que compraría más como coleccionismo, porque las plataformas digitales son más fáciles de consultar que comprar uno”, mencionó el joven para este medio.

Y es que, a pesar de que El Sol podría remitir a los años 80 o 90, el legado del cantante ha trascendido a lo largo de las décadas, al punto de que un nuevo público también tuvo la oportunidad de adentrarse más en su vida por referentes familiares o gracias a la producción Luis Miguel: La Serie transmitida por Netflix.

Luis Miguel generó un debate tras especulaciones de su regreso (Foto: Nicolás Aboaf)

Antes de morir

“Mi mamá ponía las canciones los fines de semana y en esa convivencia ahí empecé a escuchar las canciones de Luis Miguel, además yo le ponía los discos cuando notaba que estaba un poco triste o estresada porque sabía que le gustaba. También sonaban estas canciones en convivencias, sobre todo con mi mejor amigo, cuando estoy descansando en la casa o para relajarme en convivencia familiar”, relató Raúl.

Entre las nuevas y viejas generaciones que se conjuntan para generar un amplio debate sobre cómo podría ser el recibimiento de Luis Miguel en 2023, el cariño y la nostalgia que algunos de sus fans le tienen al intérprete no permitirá que lo negativo predomine.

“Estoy muy al pendiente de los boletos del concierto 2023 y sí asistiría porque se lo prometí a mis hijos. Es lo último que haría o una de las cosas que realizaría antes de morir”, recalcó Alma Arzaluz de forma contundente.

