La disputa entre Toñita y Manelyk que se desató en Las Estrellas Bailan en Hoy

La cuarta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy comenzó el pasado 10 de octubre, pero a pocos días de su estreno, dos de las participantes ya comenzaron a generar polémica dentro del concurso de baile, se trata de Manelyk González y Toñita, quienes se desafiaron al aire.

Durante una cápsula del programa, Toñita dio a entender que la razón por la que Manelyk podría ganar era el cariño de su público al momento de las votaciones y no realmente sus habilidades de baile.

“Tienes muchísimos seguidores y por eso podrías ganar”, mencionó Toñita. A lo que Mane respondió “¿Sabes qué? Córtalas, Toñita, después de que hice un TikTok contigo, qué decepción, hay niveles”.

Por su parte, Tony Garza destacó que si Mane no se hubiera ido del reality, probablemente hubiera ganado la temporada anterior, además, defendió a su pareja de baile, pues ante sus ojos no había dicho una mentira.

“En las temporadas en las que yo estuve, la verdad no bailaban mucho y el público los salvaba, entonces no es que bailen, si no que tienen muchos votos”

Ambas personalidades ya habían concursado en otras ediciones, pero por diversas razones abandonaron el programa y no se habían enfrentado directamente. La discusión no terminó al aire durante Las Estrellas bailan en Hoy, pues Toñita publicó una historia en Instagram en la que le dirigió otro mensaje a Mane:

“Y como le digo a mi Manecita: Tu público te va a estar apoyando siempre, bailes, no bailes, hagas lo que hagas o no hagas, ellos van a estar fieles a ti y yo se que las pajaritas son super macheteras, siempre defendiendo a Mane a morir y a mí también me ha tocado que no bailo, pues así que digas yo bailo, no. Y me han salvado, ustedes han visto, creo que me tomó por sorpresa, pero yo sostengo lo que digo y en el momento en el que Mane me reclame voy a tener los calzones suficientes, no somos archienemigas pero me da mucha risa”

Además, en la emisión de este 13 de octubre, se pudo ver que la cantante de La Academia desconoció totalmente la trayectoria de la ex integrante de Acapulco Shore.

Esta conversación ocurrió antes de que se vieran cara a cara en la pista de baile, concretamente en el salón durante los ensayos y preparativos para la presentación. Mientras la cantante hablaba con su pareja de baile, Tony Garza, comenzó a cuestionarle sobre Mane, pues aparentemente no tenía idea de quién era y lo dijo en un tono condescendiente.

Muchas personas en redes sociales interpretaron los comentarios de Tony y Toñita como una crítica a la influencer, pues parecería que dieron a entender que no baila, solo tiene la ventaja de popularidad para obtener el apoyo de la gente, quienes votan para que no sea eliminada.

Por su parte, la ex acashore replicó la historia del usuario Mawy en su cuenta de Instagram, en el video se pudo ver el momento preciso en el que se mostraron los comentarios de Toñita “Guerra declarada”, escribió el perfil administrado por fans de la ex pareja.

Estas son todas las parejas en Campeón de campeones, la cuarta temporada de este reality:

-Violeta Isfel y Luis Fernando Peña

-Sugey y Silverio Arocci

-Yurem y Mariazel

-Toñita y Tony Garza

-Cynthia Aparicio y Óscar Medellín

-Mariana Echeverría y Moi Muñoz

-Carlos Speitzer y Candela Márquez

-Ferka y Jorge Loza

-Josh y Romina

-Manelyk y Potro

