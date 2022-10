Por qué Maribel Guardia no participó en “Siempre Reinas”

(Foto Netflix // Foto Instagram: @maribelguardia)

Siempre reinas sigue dando de qué hablar, pues desde su estreno han trascendido algunos datos curiosos sobre Lorena Herrera, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lucía Méndez, así como una fuerte revalidad que surgió por un proyecto musical que realizaron para el reality. En medio del escándalo, una integrante del selecto grupo reveló que previo a comenzar las grabaciones se tenía considerado que Maribel Guardia participará, pero al final no pudo por una poderosa razón.

Fue Lorena Herrera -la reina más joven del programa- quien no solo confirmó que la intérprete costarricense estaba contemplada, también explicó la verdadera razón detrás de su ausencia. De acuerdo con la modelo de 55 años, la protagonista de Terror y encajes negros no entró por exceso de trabajo. Y es que aproximadamente por ese tiempo comenzó a grabar Corona de lágrimas 2 y tenía en puerta la obra Lagunilla mi barrio.

Elenco de "Lagunilla mi barrio". (Foto: Oliver Campa/Infobae)

“Inicialmente en el elenco había una persona diferente, entonces sí había un pequeño lazo ahí, era precisamente Maribel. Después ya no estuvo porque le salió la novela [Corona de lágrimas 2] y un proyecto con Albertano [Lagunilla mi barrio], entonces ya no pudo estar”, declaró para De Primera Mano.

Asimismo, Lorena explicó que ya había aceptado trabajar en el programa porque tenía un lazo con Maribel, pero lamentablemente su amiga no pudo continuar, así que decidió quedarse en el proyecto porque tenía mucho interés de convivir con estas grandes figuras pese a su diferencia de edad. Y es que de acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, la oriunda de Mazatlán pertenece a otro grupo de celebridades.

Ya me habían llamado y yo estaba muy contenta con la idea, a final de cuentas cambió un poquito lo que es el casting y el elenco. Yo si me cuestionaba un poco eso [diferencia de edad] y mi marido me lo decía, como que yo soy de otra generación [...] y dirán qué hago ahí, pues ahí estoy y la pase sensacional.

Sin embargo, quedó contenta con el resultado. Durante la entrevista también fue cuestionada sobre la veracidad detrás del reality y, sin dudarlo ni un momento, contestó que todo lo que quedó en la edición final es real. De esta manera confirmó que hace unos meses pasó por un momento complicado en su intimidad tras notar falta de deseo sexual.

Lorena Herrera está participando en la segunda temporada de "MasterChef Celebrity México". (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

“Las cosas que ocurren ahí no son invenciones, mucha gente no lo cree pero así es. Por los problemas que yo estaba atravesando en ese momento en la serie sí eran esos. Yo me atreví a compartirlos, no es que ellos me hayan dicho, yo quise compartir esa parte de mi vida, la cual quizás faltó un poquito de enfocarnos más en ella y creo que muchas mujeres de mi edad o más jóvenes se hubieran identificado conmigo”, agregó.

Asimismo, confirmó que tras recibir apoyo profesional tanto ella como su esposo lograron superar ese bache de en su relación. También defendió el reality y aseguró que solo se plantearon situaciones específicas, como comidas o salidas, para que conviviera, pero lo que pasó en cada situación fue real.

Mario Ruiz De Chávez no se cansó hasta conseguir que el proyecto tuviera las perspectiva de ella y no fuera una historia escrita por hombres (Foto: Instagram/@nippur_media/@mariordch)

Cabe mencionar que además de Maribel Guardia, Dulce también estaba considerada para formar parte del elenco, pues su video viral sirvió de inspiración para que Mario Ruiz planteara Siempre Reinas.

“Pensé ‘Eso le da el micrófono a las mujeres de retratar su experiencia, no desde el ojo del hombre’, porque muchas veces los contenidos que están en la televisión pues los papeles de las mujeres pues están escritos por ellos y no llegan a ser del todo como ellas. Después de Lucky Ladies [programa que retrata la vida de esposas de rockeros], me quedé con ganas de seguir con el formato y años después hubo un video viral donde salía Lucía Méndez, Laura León y Dulce donde estaban abriendo Tinder, yo lo vi y dije ‘Esto es un programa de televisión”, dijo para Infobae México.

