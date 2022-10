Murió Karina Castañeda, ex integrante de Chiquilladas

Karina Castañeda formó parte de "Alegrías de mediodía" antes de llegar a "Chiquilladas" (Foto: Archivo)

Dentro de la historia reciente de la televisión mexicana, uno de los programas cómicos más exitosos de los años 80 también fue de corte infantil, se trata de la recordada emisión Chiquilladas, el cual significó un semillero de figuras, entre quienes algunas de ellas siguen activas en el medio del espectáculo.

De entre las filas del programa que presentaba números musicales, sketches de comedia y parodias de las telenovelas y artistas de la época, surgieron personalidades como Lucero, Carlos Espejel, Anahí y su hermana Marichelo, las gemelas Ivonne e Ivette, Ginny Hoffman, y el maguito Rody.

Y fue precisamente el ilusionista quien dio a conocer que una integrante del entonces elenco infantil lamentablemente falleció este martes 4 de octubre a los 47 años. Se trata de la recordada Karina Castañeda, quien participó en el programa que hizo época en la televisión mexicana.

Carlos Espejel participó en varios skecthes cuando estuvo en 'Chiquilladas', aquí junto a la pequeña Karina (Foto: @carlosespejel/ Instagram)

“Mi amiga, mi compañera y asistente en ‘Chiquilladas’, Karina Castañeda (Chistorita), descanse en paz, 1975-2022. Es difícil asimilar esta noticia. Mis condolencias a su familia y a todas las personas que te amamos y te estimamos”, escribió sobre la actriz que inició su carrera en el programa Alegrías de mediodía.

Se desconocen los motivos por los que la mujer, quien vivió alejada del medio artístico desde su participación en Chiquilladas, perdió la vida, sin embargo la noticia ya se difundió en diversos medios nacionales.

Karina Castañeda perdió la vida a los 47 años sin que se conozca aún el motivo (Foto: Archivo)

Karina, conocida también como “Chistorita” en el programa era la integrante más pequeña del elenco, y además de ser la “mini asistente” del mago, también se recuerdan sus participaciones en sketches de la emisión, pues llegó a ser una víctima de “Chiquidrácula”, además de haber aparecido en “Mini increíble” y “Fulanita la huerfanita”.

Tras conocerse la noticia, los fans del programa que permaneció al aire de 1982 a 1989 se pronunciaron al respecto en los grupos de redes sociales: “La recordaremos con cariño, descanse en paz Chistorita”, “Siempre fue la más tierna del grupo”, “La más chiquita y la que más pronto desapareció del medio”, fueron algunas reacciones.

El paso de Luis Miguel por Chiquilladas

Recientemente Carlos Espejel ha traído a la memoria del público el famoso programa infantil, pues el actor se ha presentado como invitado en algunos programas, donde ha narrado algunas anécdotas sucedidas en el show, que estuvo siempre bajo la batuta del productor Humberto Navarro, quien a su vez por algún tiempo dio vida al personaje de “La pájara Peggy”, del programa La carabina de Ambrosio.

En su reciente visita al programa de radio La caminera, Espejel recordó el breve paso de Luis Miguel en el programa de Televisa. Cuando los locutores Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay le preguntaron por algún famoso que se haya quedado con las ganas de ser parte de Chiquilladas, así contestó el actor:

El programa empezó con miembros como Carlos Espejel, Ginny Hoffman y Aleks Syntek (Foto: Instagram @chismografo_mx)

“Pasaron muchos, hubo una época en que hacíamos muchos castings para nuevos niños, para renovar”, respondió el actor y señaló que “se había ido Syntek, se había ido Lucero y había que renovar, y Luis Miguel pasó por ahí”.

Sobre la audición del popular cantante de Será que no me amas, Carlos recordó que “estábamos en Chapultepec, estábamos en el estudio... no me acuerdo si era él, y ahí cantó, con luces y como que lo grabaron y todo”.

“El Pollo, que era nuestro director, siempre estaba buscando niños, porque niñas iban muchas, entonces cuando iba un niño era de: ‘Pónganle atención, es un niño’”, agregó.

Luis Miguel quedó fuera de 'Chiquilladas' por no actuar ni imitar, según Espejel (Fotos: CUARTOSCURO)

Luego, Espejel dijo que “le pusieron atención, cantó y El Pollo al final le preguntó al papá o a alguien que estaba ahí, no me acuerdo: ‘¿También actúa, hace parodias, imitaciones, le gusta eso?’”, pero la persona responsable de Luis Miguel en esa audición respondió que no.

“También Arath de la Torre hizo casting, Pierre Angelo llegó por casting, Oscar Malvido, hubo un montón de chavitos que fueron pasando”, concluyó Espejel sobre el tema.

