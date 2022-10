Laura Zapata y Sylvia Pasquel tuvieron una infancia del terror tras su paso por internados

Sylvia Pasquel confirmó que tiene una larga amistad con Laura Zapata. (Foto Instagram: @sylviapasqueloficial, @laurazapataoficial)

El pasado domingo 02 de octubre se estrenó Siempre Reinas, un nuevo programa de Netflix que sigue las aventuras de cuatro celebridades mexicanas: Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera. Durante los primeros capítulos las artistas comienzan a trabajar en una colaboración musical bajo la dirección de José Luis Roma -compositor e integrante de Río Roma- y recuerdan los momentos más complicados que han enfrentado en su vida.

Fue en dicho reality donde Sylvia Pasquel y Laura Zapata se sinceraron sobre el impacto que tuvo en ellas vivir en internados cuando eran niñas. Todo comenzó cuando la intérprete de Corazón de piedra puso el tema sobre la mesa al recordar el controversial consejo que María Félix le dio sobre la maternidad.

La reconocida actriz tuvo un hijo con Enrique Álvarez Alatorre que se llamó Enrique. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

“Me acuerdo lo que me decía María Félix: ‘Cuando tengas hijos piensa en ti, todo el día estás pensando en el hijo’. Todavía yo no tenía a mi hijo, estaba en Colorina; me decía: ‘Yo a Quique lo mandé a un internado porque no podía atenderlo y ni modo, tenía que vivir mi vida’”, comentó.

Sylvia Pasquel continuó la conversación y contó que estuvo en un internado infantil en la década de los 60, cuando Silvia Pinal se casó con Gustavo Alatriste. Cabe recordar que la Última Diva del Cine Nacional tuvo una hija con el actor, Viridiana, quien lamentablemente falleció a los 19 años de edad en un accidente automovilístico.

Silvia Pinal rodeada por Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero. (Foto Instagram: @sylviapasqueloficial)

“Yo estuve en un internado en Cuernavaca. Cuando mi mamá se casó con Gustavo Alatriste me llevaron a un internado. Si es divertido y no, porque al final del día era muy divertido convivir con muchas niñas como yo, pero luego llegaba el fin de semana que todos llegaban a recoger a sus hijos y tú te quedas ahí, tampoco nunca pero de 20...18 [veces no iban por ella]″, declaró.

Asimismo dijo que durante su niñez fue muy solitaria porque la musa de Diego Rivera y Luis Buñuel estaba poco tiempo con su familia porque estaba en la cima de su carrera. Fue así que se hizo amiga del personal que trabajaba en su casa y gracias a sus convivencias aprendió muchas cosas.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal en Bellas Artes. (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Al final del día si tenía amigos, eran las personas que trabajaban en mi casa. Eraclio era un mozo que trabajaba en mi casa, me enseño a fumar y él también me enseñó a jugar cartas”, agregó.

Era una niña tristona que necesitaba mucho cariño, que necesitaba mucho afecto, sobre todo muchos abrazos y muchos besos.

Después de tantos años tratando de entender las decisiones de su madre, Sylvia Pasquel aseguró que: “Ahora entiendo muchas cosas porque después te pasa ti lo mismo. De repente eres madre muy joven, tienes que traer la chuleta a tu casa y tienes que trabajar”.

Foto: CUARTOSCURO

Pero eso no fue todo, Laura Zapata también abrió su corazón para compartir que cuando era niña pasó por una situación similar, pues su madre, Yolanda Miranda también la llevó a un internado cuando se casó con Ernesto Sodi Pallares -padre de Thalía-.

“A mí la única que siempre me apoyó fue mi abuelita. También mi padrastro me metió en un internado y cuando mi papá fue un domingo por mí le dijeron que no estaba, que estaba con mi mamá... otro domingo: ‘La niña no está' hasta que mi papá le dijo a mi abuelita: ‘¿Qué pasa’ ¿Dónde está la niña? entonces mi abuela lo llevó y mi papá me sacó en ese momento de ahí”, recordó.

Yo a lo mejor sufrí en un momento de decir ¿por qué mi mamá no está aquí? ¿por qué no viene a la escuela, a la secundaria’ ¿por qué? pero ya que crecí ahora digo: ‘Fue un regalo que mi mamá me hizo en vida, sin saberlo, dejándome en casa de mi abuela’.

