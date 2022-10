Yolanda Andrade reaccionó a acusaciones en contra de Verónica Castro por supuesto acoso

Por años se ha rumoreado sobre un supuesto romance que habría existido entre ambas (Fotos: Getty Images)

Verónica Castro está envuelta en la controversia una vez más, pero no por un tema relacionado con su famosa familia o los populares filtros que usa en sus fotos, sino por una situación bastante delicada. La reconocida actriz fue señalada de presunto acoso en contra de menores de edad que supuestamente habría ocurrido a través de aplicaciones digítales y fue la propia conductora quien se defendió asegurando que todo es falso.

En medio del escándalo, Yolanda Andrade fue cuestionada al respecto durante un encuentro con medios que recuperó Berenice Ortiz en YouTube. Para comenzar, la ex Big Brother dejó entrever su opinión sobre Jorge Carbajal y dijo que si dio a conocer las acusaciones en contra de Verónica Castro es porque cuenta con las pruebas suficientes para comprobarlo.

Verónica Castro cumplirá 70 años el próximo 19 de octubre.

No obstante, de cierta manera también defendió a la protagonista de Los ricos también lloran porque: “En el tiempo que yo la conocí no existió nunca ningún tipo de hacer esas cosas, pero existieron otras [...] Yo era 20 años menor que ella”.

Asimismo, Yolanda Andrade mencionó que cualquier situación de acoso es muy delicado y compartió su opinión respecto a la interacción entre niños y adultos: “Es muy delicado que los niños tengan comunicación con adultos cuando no es algo constructivo, cuando no son maestros. Yo creo que no está correcto si los papás no lo saben”, declaró.

Recientemente Yolanda Andrade confesó que la mayor locura que hizo por amor fue viajar muchas horas para reconciliarse con Verónica Castro.

El caso de menores de edad así se me hace bien doloroso y bien delicado. Es un tema que no podemos hablarlo así a la ligera porque no es un chisme, es algo serio. Yo creo que los papás y los adultos debemos poner mucha atención [...] hay que tener cuidado con lo que los niños están viendo.

La conductora de Montse & Joe invitó a dejar de pensar que las celebridades y artistas en general son personas buenas que no cometen errores, pues en realidad son como cualquier ser humano: “Idolatramos a la gente y creemos que no son capaces de hacer cosas. Uno nunca sabe si alguien se dedica al tráfico de órganos o los secuestros, o sea, no tiene nada que ver que sea figura dele espectáculo, que cante bonito, ese tipo de cosas son bien delicadas y peligrosas”.

Sobre la acusación que lanzó Verónica Castro respecto a que alguien le estaría pagando a Jorge Carbajal para difamarla, Yolanda Andrade mencionó que, desde su perspectiva, muy pocas personas se dejarían comprar para hacer daño de esta manera: “No hay precio para que alguien se pueda arriesgar a decir algo así”.

Yo no creo que sea capaz porque la credibilidad no tiene precio, la credibilidad se gana con tu trabajo, con los años, con el prestigio.. el prestigio que tiene este carnal no tiene precio [...] respeten a la gente que investiga, porque se arriesgan a eso, a exhibir a personajes que ustedes idolatran pero que a la hora de la hora... ¡sorpresa!

Por otro lado, Yolanda Andrade fue cuestionada sobre los rumores que apuntan Verónica Castro estaría atravesando por un momento muy complicado en su vida que supuestamente la ha llevado a que se aparte de sus seres queridos. Sin profundizar en detalles, la presentadora dijo que no considera a su “ex” como alguien amiguera

“Tampoco conocí que fuera tan amistosa, que tuviera tantas amigas en mi época, cuando yo viví con ella, pero yo no sabía que se había alejado de sus amigas... ¿cuáles?”, declaró.

Respecto a la polémica historia de amor con Verónica Castro que contó en el programa de YouTube de Isabel Lascurain, mencionó: “Hablamos de lo bonito. A mí me están preguntando y yo contesto lo que me preguntan. Hay amores que me han dejado mucho aprendizaje y hay otros que no, pero sigue siendo amor. Hay amores que se transforman como en el caso de Montserrat que su amor es incondicional y que a mí siempre me va a dar mucho gusto su felicidad”.

